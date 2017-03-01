В Минске из студенческого общежития эвакуировали 200 человек 1.03.2017, 20:59

Фото: twitter.com/112by

В этом году на этот адрес спасатели выезжали уже четвертый раз.

В Минске из студенческого общежития Белорусской государственной академии искусств эвакуировали 200 человек. Происшествие случилось в среду, 1 марта, около 18 часов по улице Сурганова, 14.

Как сообщил БелТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко, на первом этаже 5-этажного здания произошло возгорание, появилось сильное задымление. Пострадавших не было.

Верите или нет, но спасатели сегодня выехали уже 4-й раз в этом году на один и тот же адрес. На этот раз без пострадавших. Угадаете адрес? pic.twitter.com/IPQvEPmkxP — МЧС Минск (@112minskPR) 1 марта 2017 г.

Выяснилось, что в прачечной на площади 4 квадратных метров горела ветошь.

В Twitter минских спасателей отмечается, что в этом году на этот адрес спасатели выезжали уже четвертый раз.