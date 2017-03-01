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В Минске из студенческого общежития эвакуировали 200 человек

  • 1.03.2017, 20:59
Фото: twitter.com/112by

В этом году на этот адрес спасатели выезжали уже четвертый раз.

В Минске из студенческого общежития Белорусской государственной академии искусств эвакуировали 200 человек. Происшествие случилось в среду, 1 марта, около 18 часов по улице Сурганова, 14.

Как сообщил БелТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко, на первом этаже 5-этажного здания произошло возгорание, появилось сильное задымление. Пострадавших не было.

Выяснилось, что в прачечной на площади 4 квадратных метров горела ветошь.

В Twitter минских спасателей отмечается, что в этом году на этот адрес спасатели выезжали уже четвертый раз.


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