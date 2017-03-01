Хоккейный эксперт: Минчане, вы зачем в Ярославль приехали? 2 1.03.2017, 23:20

Сергей Гимаев

Фото: sports.ru

Заслуженный мастер спорта Сергей Гимаев эмоционально разобрал матч «Локомотив» - «Динамо» Минск.

Хоккейный эксперт «Матч ТВ», заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России Сергей Гимаев рассказал про отличие минского «Динамо» в «регулярке» КХЛ от минского «Динамо» в плей-офф Кубка Гагарина , передает «Прессбол».

«Вот посмотрите, вроде и хорошие хоккеисты в команде, и самоотдача есть, и шайбу не уступят, и мастерство пробивается. Но это только в матчах с равными себе или более слабыми. Как только динамовцам попадается крепкий соперник, куда что у них девается.

Посмотрите на второй гол «Локомотива». Две хилые передачи, неразбериха в атаке, вся минская пятерка уже вернулась в зону, но ничего не смогла сделать и только смотрела на исполнение хозяев льда.

Ребята-минчане, вы зачем сюда приехали? На хоккей Ярославля посмотреть, как они умеют в него играть? Ну, теперь смотрите на табло, там все отражено», – сказал Гимаев в эфире «КХЛ ТВ».

Сегодня минское «Динамо» проиграло «Локомотиву» (1:4, счет в серии 1-4) и завершило борьбу в Кубке Гагарина.