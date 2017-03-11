Есть ли смысл получать высшее образование в Беларуси? 5 11.03.2017, 11:42

Три истории выпускников белорусских вузов.

В среднем на получение высшего образования у будущего специалиста уходит 5 лет. Эти годы интенсивной интеллектуальной работы составляют довольно большую долю от средней продолжительности жизни (70,3 года – источник Министерство труда и социальной защиты РБ).

Да, наличие диплома в общественном сознании до сих пор ассоциируется с престижем, большими карьерными возможностями, высокой заработной платой. Но! Соответствуют ли эти представления реальной картине белорусского рынка труда? В этом вопросе разбирается издание «Витебский курьер».

Реальность такова, что даже наличия диплома и соответствующих ему профессиональных знаний и навыков зачастую бывает недостаточно молодому белорусскому специалисту для успешного трудоустройства по специальности. Под успешностью будем понимать приемлемый уровень оплаты относительно компетенции сотрудника и количества рабочих часов по графику.

Сегодня ВУЗы нашей страны превратились в конвейер по производству дипломированных «мертвых душ». Тяжело с уверенностью сказать, с чем именно связана такая ситуация: то ли нынешние молодые люди поголовно ошибаются в выборе своего дела; то ли уровень подготовки специалистов в наших ВУЗах не соответствует потребностям белорусских работодателей; то ли размер заработных плат на начальных карьерных позициях оставляет желать лучшего, то ли… то ли…. Что же по этому поводу думают люди, которые в свое время положили диплом пылиться на полку?

История Оксаны, 23 года, образование высшее, юрист, мастер по маникюру и педикюру:

- Тема по своей сути очень щепетильная! Существуют несколько причин: возможность большего заработка, интерес к другой работе, невозможность устроиться по специальности. В 2015-ом году я окончила Витебский государственный университет им. П.М.Машерова, юридический факультет, после этого работала заведующей архивом в суде, но в настоящее время работаю мастером по маникюру и педикюру.

В первую очередь всех интересует заработок, потом люди смотрят, возможен ли он при работе по специальности. Если нет, если их что-то не устраивает, то ищут другую работу.

Почему я пошла работать именно мастером по маникюру? Потому что работа творческая, мне нравится общаться с людьми, каждый из них приносит большой поток информации. Работа креативная. Я любознательный человек, мне необходимо постоянное движение, всегда хочется познавать что-то новое, и я не боюсь этого. В дальнейшем я все-таки хочу пойти по специальности и как-то развиваться, отстаивать свое мнение искать выходы из ситуаций – это мое, у меня в голове сразу образуется сетка, планы действий и дальнейшие решения. Нет такого, что я отучилась и разочаровалась. Если будет достойное предложение о работе по профессии, я, конечно, пойду.

История Артема, 33 года, образование высшее, ветеринар, предприниматель:

- У нас в стране не такой уж большой выбор ВУЗов, многие родители боятся отпускать вчерашних школьников за рубеж, да и не всякая семья может себе это позволить. Молодые люди идут в те заведения, которые им доступны, получать высшее «для галочки», для того, чтобы угодить родителям, для того, чтобы иметь уважение в обществе, но никак не для того, чтобы получить профессию, которая станет делом их жизни.

Я сам закончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины. На последних курсах я уже понимал, что это не мое призвание, а вот осознание того, что я хочу хорошо зарабатывать, пришло ко мне еще в подростковом возрасте. Поэтому связывать свою жизнь с лечением животных я не стал, какое-то время проработал лаборантом в школе, но совсем недолго, а после – сразу ушел в торговлю. На этом поприще я начинал в качестве продавца, а теперь у меня свой бизнес.

Я не жалею, что закончил ВУЗ, учеба в нем – лучшее время за всю мою молодость, но считаю, что для работы ветврачом нужно призвание. После академии я сталкивался с ветеринарией только в случае, если у друзей болели животные. Можно было бы попробовать заработать денег, открыв частную клинику, но это очень долго и сложно, да и доходы в моей семье на тот момент были не те. А жить ведь всегда хочется сейчас, понимаете? Сейчас, а не завтра.

- История Евгении, 34 года, образование высшее, педагог черчения и ИЗО, художник по камню:

- Я окончила Витебский государственный университет им. П.М.Машерова, художественно-графическое отделение. По специальности педагог. Я попыталась работать в художественной школе преподавателем скульптуры, но, когда получила свой первый расчетный листок, у меня опустились руки. Я бы, конечно, осталась в школе, если бы не мизерная зарплата: на самом деле я очень люблю детей, и мне нравится с ними работать, несмотря даже на то, что это требует полной самоотдачи. Однажды я увидела объявление о том, что на предприятие требуется художник по камню, откликнулась. Предприятием оказалось бюро ритуальных услуг. Я делаю на камне портреты умерших людей с фотографий. Тоже по-своему тяжело было первое время, но уже не с материальной точки зрения, а с моральной: непривычно было рисовать человека, осознавая, что его уже нет в живых, да и с родственниками доводилось общаться, нужно было проявлять сочувствие, понимание. Это тоже истощает.

Сейчас я чувствую, что настало время что-то менять, и, возможно, стоит подыскать другую работу, но это будет точно не школа. Недостаточно той оплаты труда, которую предлагают педагогам сегодня в школах, детских садах. Эта работа отнимает фактически все свободное время, не оставляя возможности иметь даже какие-то увлечения, которые для меня, кстати, тоже очень важны. А заработанных в школе денег едва хватает на еду и проезд. Ну и далеко ли мы, в таком случае, ушли от рабовладельческого строя?

И это неслучайные голоса из толпы. В Витебском центре занятости подтверждают существование тенденции.

Начальник отдела содействия трудоустройству Светлана Королева комментирует:

- Точных статистических данных у меня нет, но я могу вам сказать, что около 20-30% безработных, зарегистрированных у нас в учреждении, имеют высшее образование. Кому-то везет найти профильную вакансию, кому-то – нет. Ситуации бывают разные. Многим обратившимся нужно платить по кредитам. Идет очень большой поток людей с дипломами, которые согласны на абсолютно любую работу, даже уборщиками.

В одном из витебских кадровых агентств ситуация похожая. Эта организация предоставляет работу только за пределами страны и только по рабочим специальностям: грузчики, упаковщики, строители и т. д. Как выяснилось, это совсем не редкий случай, когда люди с дипломами едут за рубеж (чаще всего в Россию) разгружать мешки на стройках.

Конечно, плохих или стыдных работ не бывает, работа есть работа, но стоит ли ради таких перспектив по 5 лет корпеть над учебниками?

Разумеется, каждый потенциальный абитуриент должен сам для себя решить этот вопрос, не забываясь и не очаровываясь насчет диплома (это ведь не волшебный билет в счастливую и безбедную жизнь), но и не отказываясь от мечты, если на пути к ней обязательным пунктом значится обучение в ВУЗе.