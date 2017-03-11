В Южной Корее досрочные выборы президента пройдут до 9 мая 11.03.2017, 13:56

26,359

Фото: Reuters/Pixstream

Президентские выборы в Южной Корее пройдут раньше срока из-за импичмента Пак Кын Хе.

Президентские выборы в Южной Корее, которые пройдут раньше срока из-за импичмента Пак Кын Хе, состоятся не позднее 9 мая 2017 года. Об этом заявил глава Национальной избирательной комиссии, передает РБК Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, политические разногласия могут привести к «перегреву» политической атмосферы накануне голосования, в связи с чем он призвал общество преодолеть «конфликт» и принять участие в выборах.

Напомним, 10 марта Конституционный суд Южной Кореи поддержал решение парламента об импичменте Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала.

Президент обвиняется в том, что допустила к секретным документам свою подругу Чхве Сун Соль, нарушив тем самым Конституцию страны и другие законы. Подругу президента также подозревают в том, что используя близость к лидеру государства, требовала деньги у корейских компаний, заставляя перечислять большие суммы в связанные с ней фонды.