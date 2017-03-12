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В Бобруйске, Орше и Рогачеве ожидаются акции протеста

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  • 12.03.2017, 9:04
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В Бобруйске акция начнется в 12:00, в Орше в 13:00, а в Рогачеве в 16:00.

Протесты в Беларуси начались 17 февраля, когда в центре Минска тысячи людей протестовали против декрета №3 который предусматривал уплату налога на тунеядство. Затем акции прошли в Гомеле, Бресте, Витебске, Бобруйске, Могилеве, Гродно, Молодечно и Пинске.

Люди требуют не только полной отмены декрета о «тунеядстве», но и протестуют против ухудшения экономической ситуации, низких зарплат, отсутствия работы, повышения цен, коммуналки, требуют просто достойной жизни.


Мнение

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