Забота о безопасности виртуального «союза» 1 Роман Яковлевский

13.03.2017, 15:03

Роман Яковлевский

Атмосфера предстоящего заседания Высшего госсовета «союзного государства» может быть напряженной, а то и удушливой.

Информация белорусского МИД об отсрочке (по просьбе российской стороны) встречи в Гродно Межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики России и Беларуси привлекает внимание тем, что по этому поводу пока из Москвы ничего не слышно. Как и отсутствие, все реже, упоминаний такого понятия, как «союзное государство» (СГ).

Хотя, как заверяют разные чиновники, подготовка к очередному заседанию Высшего госсовета СГ продолжается. Правда, точная дата его проведения пока не определена. Зато известно, что оно должно пройти на этот раз в Москве. То есть, практически все высшее руководство Беларуси во главе с Лукашенко, также остающимся бессменным руководителем и этого Высшего госсовета СГ, в один прекрасный день окажется в белокаменной. Если кто еще не забыл, то в феврале минувшего года на такое же заседание в Минск прилетал Путин со своим кремлевским табором. Так что теперь очередь за ним принимать белорусских гостей высшей пробы. С учетом нынешнего состояния отношений между Минском и Москвой, атмосфера предстоящего заседания может быть напряженной, а то и удушливой. Кто знает?

А пока, надо полагать, гродненская встреча упомянутой Межгосударственной межведомственной рабочей группы может стать определенным барометром атмосферного давления, которое может возникнуть на обещанном заседании Высшего госсовета СГ.

И возникшие причины просьбы Москвы перенести сроки межведомственной встречи вызваны какой-то необходимостью шлифовки, корректировки перечня тем, которые должны в Гродно обсудить. Как известно, в эту межгосударственную рабочую группу входят представители МИД, Государственного пограничного комитета и КГБ. Российская сторона представлена МВД, Минюстом, ФСБ, Погранслужбой ФСБ, а также МИД.

КОНСУЛЬТАЦИИ В СУЗДАЛЕ

Такой серьезный перечень силовых ведомств побуждает вспомнить о другой встрече, состоявшейся в тихом Суздале в начале марта. И она, как и гродненская, может также претендовать на роль барометра союзных отношений. Как известно, в Суздале встречался секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев с госсекретарем Совбеза РБ Станиславом Засем. Конечно, хотя им и предписаны обязанности по координации работы силовых структур, но все же вес влияния в руководствах своих стран у них разный. По мнению ряда московских и иных экспертов, нынешнее влияние Патрушева в кремлевском руководстве на принятие того или иного стратегического решения, порою, бывает определяющим. Несмотря на схожесть структуры власти в Беларуси, белорусский коллега Патрушева не обладает подобным влиянием. Но, как отмечают некоторые белорусские эксперты, наблюдатели, роль госсекретаря Зася в силовом блоке белорусского режима становится все заметнее. В частности, ему приписывают редакторскую, а в чем то и авторскую роли в появлении обновленной Военной доктрины, некоторых других базовых документов по обеспечению безопасности белорусского государства.

По официальной информации, Станислав Зась неоднократно участвовал и возглавлял белорусскую делегацию в ходе конференции глав оборонных ведомств под эгидой ООН, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке. Насколько известно, он также курировал вопрос отправки белорусских миротворцев (медиков и офицеров) в Ливан. Одним словом, военный интеллектуал. С подобной характеристикой о его многоопытном российском коллеге-чекисте чиновники говорить не решаются. Как и об истинных мотивах проведения консультаций по вопросам безопасности глав аппаратов Совбезов двух государств, на этот раз, не в Москве, а в Суздали, где, видимо. обстановка располагала к большей конфиденциальности, доверительности, без назойливых СМИ.

Можно напомнить, что их предыдущая двусторонняя встреча состоялась в Минске. Причем тогда Патрушев приезжал с некоей группой своих экспертов. И обошелся без встречи с Лукашенко, что выглядело не совсем обычно с учетом политического веса секретаря российского Совбеза. Не лишним будет напомнить, что на последнем заседании Высшего госсовета СГ в Минске так и не появился другой тяжеловес кремлевского режима министр обороны Шойгу.

Похоже, эти оба влиятельных путинских кадра как-то не скучают по общению с фактически формальным главой виртуального, вернее несуществующего государства. Ведь «союзное государство» так и не стало субъектом международного права. И не приобрело другие атрибуты государства (гражданство, валюта, герб, флаг, визы, диппредставительства, парламент и т.д.). Правда, один атрибут все же имеется - бюджет. И аппарат со своим госсекретарем. Поэтому говорили и про это «государство».

В сообщении пресс-службы СБ РФ о консультациях прошедших в Суздали, в частности, говорилось: «Собеседники выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества, в том числе в рамках Союзного государства, СНГ и ОДКБ, по противодействию новым вызовам и угрозам». Вообще, спектр обсуждавшийся двумя генералами тем вполне тянул на президентский уровень. Темой повестки дня суздальских консультаций стал также ход подготовки к проведению военных учений «Запад-2017». При этом Патрушев и Зась подробно обсудили состояние и перспективы взаимодействия аппаратов советов безопасности России и Беларуси.

ОБСУЖДЕНИЕ В ВИЛЬНЮСЕ

Стоит отметить, что почти одновременно по теме предстоящих осенью росийско-белорусских военных учений высказался командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес. Будучи в Вильнюсе он участвовал в обсуждении ситуации в регионе. А на брифинге в минобороны Литвы заявил:

«Я знаю, что есть беспокойство по поводу учений «Запад». Я призываю россиян снизить это беспокойство посредством прозрачности. Россияне должны пригласить для участия СМИ, чтобы они увидели эти учения, как НАТО приглашает СМИ наблюдать за всем, что мы делаем". "Поэтому я призывают россиян пригласить не минимальное количество журналистов и наблюдателей, предусмотренное в Венском документе, а сделать все в духе стабильности и прозрачности», - добавил он.

Нельзя не отметить, что генерал Ходжес почему-то обратился со своим призывом о прозрачности только к россиянам, забыв об их белорусских союзниках, да и самой Беларуси, где должны состояться эти учения. Видимо, генералу еще не успели доложить о результатах посещения американскими военными инспекторами 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Бресте. Там они проверяли ограничения, установленные положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

В ноябре 2014 года ( уже после крымского блицкрига) глава МИД РФ Лавров заявил, что ДОВСЕ «мёртв, и Москва не намерена к нему возвращаться». По словам министра, после распада Организации Варшавского договора (ОВД) Россия ратифицировала ДОВСЕ в адаптированном виде, учитывающем новые политические реалии. Но НАТО отказался это делать. «Мы старый ДОВСЕ не считаем чем-то для себя обязательным, вышли из него в соответствии с предусмотренными процедурами», — отметил Лавров.

БЕЛАРУСЬ НА БРЮССЕЛЬСКОМ ФОРУМЕ

Представлять интересы России в предусмотренной ДОВСЕ Совместной консультативной группе Москва попросила Минск, который остаётся участником Договора. Но о такой роли, да и вообще о Беларуси сегодня мало кто вспоминает. Правда, есть основания надеяться, что белорусская тема все же попадет в фокус внимания. Например, участников предстоящего в конце марта Брюссельского форума. Многие из них сегодня довольно живо интересуются развитием конфликтной ситуации между Лукашенко и Путиным. А также предстоящими в таких условиях военными учениями « Запад-2017».

Традиционно форум проводится на высоком уровне: на нем присутствует руководство Евросоюза, первые лица европейских государств, представители Сената, Конгресса, Госдепартамента США, военных ведомств.

И также традиционно, как и в прошедшие годы, на белорусскую тему на форуме будет говорить бывший кандидат в президенты Беларуси и политзаключенный Андрей Санников. Появится ли кто из представителей официального Минска, неизвестно.

Кстати, информация о прошедшей встрече в Суздали Патрушева и Зася ограничилась лишь сообщением пресс-службы СБ РФ. Насколько известно, белорусский госсекретарь и вовсе тихо вернулся домой, после чего и появилась информация о переносе гродненской встречи упомянутой межгосударственной рабочей группы. По крайней мере, такая вот хронология текущих событий вокруг и в самой Беларуси, где наблюдается рост протестных настроений, вызывает тревожную озабоченность насчет решения проблем безопасности в регионе.

Роман Яковлевский, политический обозреватель, специально для Charter97.org