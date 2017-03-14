Российским школам разрешили глушить мобильные во время ЕГЭ 3 14.03.2017, 7:46

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Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Эксперты считают, что это нововведение помешает не только ученикам, но и жителям близлежащих домов.

Как сообщает газета «Ведомости», вопрос об использовании блокираторов радиосигнала в школах во время сдачи ЕГЭ обсуждался на закрытом заседании госкомиссии по радиочастотам при Минкомсвязи РФ. В результате чиновники приняли положительное решение по этому поводу.

Собеседники издания указывают, что до сих пор решение об установке глушилок принимали региональные связи по рекомендации Рособрнадзора, однако до сих пор массово блокираторы не использовались.

При этом представители сотовых сетей указывают, что настроить оборудование для глушения сигнала исключительно в пределах здания школы невозможно. По словам представителя «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) проблемы со связью неизбежно ощутят и жителя домов рядом со школьной территорией. Ограничена в этом случае будет и возможность вызова экстренных служб.

Собеседник в одном из операторов указал изданию, что перед закупкой и использованием блокираторов не мешало бы провести их испытания. По его словам, сейчас о характеристиках оборудования, которое планируется использовать в школах, ничего неизвестно.

На сайте госзакупок пока есть информация всего о нескольких закупках блокираторов для образовательных учреждений. Так, например, правительство Чувашии в 2015 году закупило 105 блокираторов сотовой связи для проведения ЕГЭ.

Стоимость устройств, как правило, варьируется от 45 000 до 55 000 руб, однако в случае Чувашии стоимость одного блокиратора составила около 82 000 руб, сообщает издание.