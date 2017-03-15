Новое стихотворение Владимира Некляева: «Народ, вставай!»
- 15.03.2017, 11:51
- 14,171
Поэт Владимир Некляев посвятил стихотворение акциям протеста, которые происходят в стране.
Текст стихотворение был прислан в редакцию Charter97.org.
НАРОД, ВСТАВАЙ!
Режим сражается с народом! Народ - за правду и свободу, Режим - за деньги и за власть, За то, чтоб у народа красть, Живьем с него сдирая кожу!..
Чтоб лысый бес с усатой рожей,Любитель кислых русских щей, В народ вцепился, как Кощей, И, сидя на народной шее, Он на народе въехал в рай?!.
Кончай бессмертного Кощея! Долой Луку! Народ, вставай!
Владимир Некляев
14.03.2017