Новое стихотворение Владимира Некляева: «Народ, вставай!» 15.03.2017, 11:51

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Владимир Некляев

Поэт Владимир Некляев посвятил стихотворение акциям протеста, которые происходят в стране.

Текст стихотворение был прислан в редакцию Charter97.org.

НАРОД, ВСТАВАЙ!

Режим сражается с народом! Народ - за правду и свободу, Режим - за деньги и за власть, За то, чтоб у народа красть, Живьем с него сдирая кожу!..

Чтоб лысый бес с усатой рожей,Любитель кислых русских щей, В народ вцепился, как Кощей, И, сидя на народной шее, Он на народе въехал в рай?!.

Кончай бессмертного Кощея! Долой Луку! Народ, вставай!

Владимир Некляев

14.03.2017