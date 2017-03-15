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Новое стихотворение Владимира Некляева: «Народ, вставай!»

  • 15.03.2017, 11:51
  • 14,171
Владимир Некляев

Поэт Владимир Некляев посвятил стихотворение акциям протеста, которые происходят в стране.

Текст стихотворение был прислан в редакцию Charter97.org.


НАРОД, ВСТАВАЙ!

Режим сражается с народом!
Народ - за правду и свободу,
Режим - за деньги и за власть,
За то, чтоб у народа красть,
Живьем с него сдирая кожу!..

Чтоб лысый бес с усатой рожей,
Любитель кислых русских щей,
В народ вцепился, как Кощей,
И, сидя на народной шее,
Он на народе въехал в рай?!.

Кончай бессмертного Кощея!
Долой Луку!
Народ, вставай!

Владимир Некляев

14.03.2017


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