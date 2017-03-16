Долги предприятий за год выросли почти в два раза 16.03.2017, 11:43

Просроченная задолженность по кредитам и займам стремительно растет.

Национальный статистический комитет опубликовал данные о состоянии расчетов организаций, без учета банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности, пишет belmarket.by.

По состоянию на 1 февраля отмечает рост просроченной задолженности по кредитам и займам. В сравнений с аналогичной датой 2016 года она увеличилась на 77,6% до 2,8 млрд рублей. В течение января просроченная задолженность увеличилась на 7,3%. При этом в целом долги предприятий перед банками по кредитам и займам сократились за месяц на 0,6% до 58,97 млрд рублей, а в годовом исчислении на 3,7%.

Дебиторская задолженность составила 29,7 млр. рублей за месяц сократившись на 0,8%. В годовом исчислении она выше на 6,4%. Внешняя дебиторка составила 7,07 млрд рублей, что на 2,8% меньше, чем на 1 января и на 3,1% — чем год назад.

Кредиторская задолженность к 1 февраля достигла 38,7 млрд рублей, сократившись за месяц на 2,2%, но увеличившись за год на 7,4%.