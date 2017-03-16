СМИ назвали вероятного нового постпреда России в ООН
- 16.03.2017, 21:14
Отправиться в Нью-Йорк на место Виталия Чуркина может заместитель Сергея Лаврова.
Основным кандидатом на должность постоянного представителя РФ в ООН является заместитель министра иностранных дел России Сергея Лаврова Василий Небензя. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил изданию, что «пока никаких решений не принималось».
Небензя работает в системе МИД РФ с 1983 года, является заместителем главы МИД РФ с июня 2013 года.
Предыдущий постпред России при ООН Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке 20 февраля. Чуркин занимал должность постпреда с апреля 2006 года.
Временным поверенным после смерти Чуркина был назначен первый зампостпреда РФ Петр Ильичев.