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СМИ назвали вероятного нового постпреда России в ООН

  • 16.03.2017, 21:14
Василий Небензя

Отправиться в Нью-Йорк на место Виталия Чуркина может заместитель Сергея Лаврова.

Основным кандидатом на должность постоянного представителя РФ в ООН является заместитель министра иностранных дел России Сергея Лаврова Василий Небензя. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил изданию, что «пока никаких решений не принималось».

Небензя работает в системе МИД РФ с 1983 года, является заместителем главы МИД РФ с июня 2013 года.

Предыдущий постпред России при ООН Виталий Чуркин умер в Нью-Йорке 20 февраля. Чуркин занимал должность постпреда с апреля 2006 года.

Временным поверенным после смерти Чуркина был назначен первый зампостпреда РФ Петр Ильичев.


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