Белорус сыграл за дубль киевского «Динамо» 18.03.2017, 13:36

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Никита Корзун

Белорусский полузащитник «Динамо» Никита Корзун сыграл за дубль киевлян в матче первенства молодежных команд против «Черноморца» (3:2).

Футболист провел на поле весь матч, передает Трибуна.

Отметим, что Корзун поучаствовал в голевой атаке. На последней минуте удар белоруса парировал вратарь, но на добивании Русин установил окончательный счет в игре – 3:2 в пользу хозяев.

Напомним, в Корзун отсутствует в ранее опубликованном списке сборной Беларуси.