Белорус сыграл за дубль киевского «Динамо»
- 18.03.2017, 13:36
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Белорусский полузащитник «Динамо» Никита Корзун сыграл за дубль киевлян в матче первенства молодежных команд против «Черноморца» (3:2).
Футболист провел на поле весь матч, передает Трибуна.
Отметим, что Корзун поучаствовал в голевой атаке. На последней минуте удар белоруса парировал вратарь, но на добивании Русин установил окончательный счет в игре – 3:2 в пользу хозяев.
Напомним, в Корзун отсутствует в ранее опубликованном списке сборной Беларуси.