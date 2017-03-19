Ученые: Лень полезна для здоровья человека 1 19.03.2017, 15:05

Праздность благотворно влияет на общее самочувствие.

Проведя ряд перспективных экспериментов, американские ученые пришли к однозначному выводу, что лень – нельзя считать каким-то пороком, ведь это важная и крайне полезная потребность человека в отдыхе от труда. Более того, специалисты утверждают, что лень полезна для здоровья, пишет издание grifonsoft.ru.

В ходе проводимых тестов эксперты смогли установить, что праздность благотворно влияет на общее самочувствие. Как оказалось, когда люди ленятся, отказываясь от какой-то активной деятельности, они делают, как говорится, «2 в 1» — и приятно, и полезно.

Эксперты уверены в том, что подобная привычка является своеобразной защитной функцией организма, с помощью которой можно сохранить здоровье тогда, когда человек испытывает сильное физическое или же эмоциональное перенапряжение.

Отказ от подобного вида отдыха может привести к целому ряду неблагоприятных последствий.

К тому же ученые уверены в том, что человек не способен лениться уж слишком долго, потому в определенный момент это состояние утомит его и организм сам начнет требовать активности, которая найдется сама собой.