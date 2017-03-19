закрыть
19 марта 2017, воскресенье, 15:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые: Лень полезна для здоровья человека

1
  • 19.03.2017, 15:05

Праздность благотворно влияет на общее самочувствие.

Проведя ряд перспективных экспериментов, американские ученые пришли к однозначному выводу, что лень – нельзя считать каким-то пороком, ведь это важная и крайне полезная потребность человека в отдыхе от труда. Более того, специалисты утверждают, что лень полезна для здоровья, пишет издание grifonsoft.ru.

В ходе проводимых тестов эксперты смогли установить, что праздность благотворно влияет на общее самочувствие. Как оказалось, когда люди ленятся, отказываясь от какой-то активной деятельности, они делают, как говорится, «2 в 1» — и приятно, и полезно.

Эксперты уверены в том, что подобная привычка является своеобразной защитной функцией организма, с помощью которой можно сохранить здоровье тогда, когда человек испытывает сильное физическое или же эмоциональное перенапряжение.

Отказ от подобного вида отдыха может привести к целому ряду неблагоприятных последствий.

К тому же ученые уверены в том, что человек не способен лениться уж слишком долго, потому в определенный момент это состояние утомит его и организм сам начнет требовать активности, которая найдется сама собой.


Мнение

Лукашенко и коррупция: одной рукой сеет, другой – косит
Лукашенко и коррупция: одной рукой сеет, другой – косит Леонид Злотников
Герой народа – народ
Герой народа – народ Ирина Халип
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси Олег Волчек
Вместе - мы сила!
Вместе - мы сила! Наталья Радина


Интервью

Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич
План Статкевича на 25 и 26 марта
План Статкевича на 25 и 26 марта