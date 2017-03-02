Сергей Веремеенко: Белорусам надо почувствовать себе хозяевами в своей стране 1 2.03.2017, 20:59

Сергей Веремеенко

Социальные протесты должны координироваться из одного центра.

Об этом заявил координатор Белорусского Национального Конгресса в Гродно и участник оргкомитета по созданию партии БХД Сергей Веремеенко.

В интервью сайту БНК политик рассказал о настроении жителей города и дальнейших планах демократических сил.

- Вы часто разговариваете с людьми, в том числе с теми, кто не входит в какие-то политические организации. Какие настроения у них?

- Действительно, в последнее время и со мной, и с другими активистами выходят на связь люди разных взглядов, профессий и социальных групп. Их общее мнение можно выразить одним словом - возмущение. Люди видят, что власть дошла до того, что абсолютно не считается с ними.

- Готовы гродненцы выходить на улицы и протестовать?

- Думаю, что да. Многие, конечно, волнуются из-за того, что могут потерять то последнее, что имеют. Но если мы не хотим, чтобы над нами кто-то сидел и погонял кнутами, белорусам нужно преодолеть это, нужно наконец-то почувствовать себя хозяевами в своей стране.

- Расскажите о планах гродненских демократов на ближайшее время.

- Следующая акция в Гродно пройдет 15 марта, в День Конституции в 18 часов. Место пока не определено, так как организаторы ожидают ответа от городских властей.

Мы еще будем обсуждать дальнейшие планы, но мое персональное мнение совпадает с предложением Николая Статкевича: те активисты из регионов Беларуси, которые планируют 25 марта приехать в Минск на День Воли, должны проводить акции на следующий день, в воскресенье, 26 марта, в своих городах - не только областных, но и районных центрах.

В связи с этим хотелось бы обратиться к руководителям всех партий и организаций: давайте приложим все усилия для того, чтобы протест координировался единственным центром, и мы выступили единой силой. Тогда люди увидят, что вы можете помочь им. А о своих идеологиях и интересах будем спорить после того, как вернем свободные и справедливые выборы.