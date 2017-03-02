Глава МИД Германии: Наши войска будут в Литве столько, сколько нужно 2 2.03.2017, 23:06

Военный потенциал, который РФ создала на границе с балтийскими странами, совершенно иррационален, заявил Зигмар Габриэль.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в четверг раскритиковал наращивание российского военного потенциала на границах с прибалтийскими государствами и заявил, что немецкие войска останутся в регионе «столько, сколько необходимо». Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Reuters.

Габриэль посетил немецких солдат, расквартированных в Рукле, Литва. По данным агентства, контингент состоит из 400 военных.

«Военный потенциал, который Россия создала здесь на границе, совершенно иррационален, на мой взгляд, потому что не существует угрозы от этих стран», - сказал он журналистам.

Глава МИД ФРГ не сообщил никаких подробностей, но сказал, что немецкие войска останутся на литовской базе «столько, сколько необходимо».

24 января в Литву прибыли первые группы немецких и бельгийских военных. В составе батальона, кроме немецких солдат, будут военные из Бельгии, Нидерландов и Норвегии.

В конце октября 2016 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что батальоны альянса в Восточной Европе развернут до лета 2017-го, а сам процесс стартует в феврале. Эта инициатива является ответной реакцией блока на наращивание военного присутствия РФ в приграничных с Европой областях и агрессию против Украины.