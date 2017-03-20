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Сельская учительница из Канады получила премию размером в $1 миллион

  • 20.03.2017, 8:05
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Мэгги Макдонелл около шести лет преподавала в глухой деревне Салуит в Арктике.

Мэгги Макдонелл, преподающая в канадской провинции Квебек, была награждена в Дубае, передаeт AP.

Помимо Макдонелл в финал прошли также преподаватели из Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Испании, Кении, Китая, Пакистана и Ямайки.

Победителя объявил французский космонавт Томас Паске, выйдя на связь со студией из космоса. Главный приз вручил шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.

Макдонелл около шести лет преподавала в глухой деревне Салуит в Арктике, сообщение с которой установлено только по воздуху. Особенностью деревни является высокий процент самоубийств. Однако Макдонелл сумела даже в таких суровых условиях разработать специальную программу для молодежи и открыть для нее спортзал.


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