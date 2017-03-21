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На границе с Польшей появится новый пункт пропуска

  • 21.03.2017, 19:00
Архивное фото EPA

Открытие пешеходно-велосипедного пункта пропуска «Софиево-Липчаны» обсудят 23-24 марта в Гродно.

«В повестке дня заседания - вопрос о внесении изменений в договор между правительствами Беларуси и Польши по вопросам пограничных переходов. С польской стороной будет обсуждаться вопрос создания международного пешеходного (с использованием велосипедов) пункта пропуска «Софиево-Липчаны», - сообщил БелТА начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

По его словам, во время этого заседания планируется достичь конкретных договоренностей с польской стороной, органами пограничной и таможенной служб Беларуси и Польши об открытии этого пункта пропуска для пешеходов и велосипедистов.

Следующим этапом планируется открытие перехода и для международных пассажирских и грузовых автомобилей весом до 3,5 т.

Создание этого пункта пропуска на Августовском канале позволит в два раза сократить путь от Гродно до Августова (до 57 км).

Также на выходе решение об открытии для велотуристов пункта пропуска «Рудавка-Лесная» на Августовском канале.

По словам Олега Андрейчика, с белорусской стороны уже ратифицированы необходимые документы по изменению статуса пункта пропуска с сезонного водного на водно-пешеходный и велосипедный.

«Ждем завершения межгосударственной процедуры польской стороной. Рассчитываем, что пункт пропуска изменит свой статус уже к началу теплого туристического сезона», - добавил он.


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