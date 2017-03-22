Хороший знак: В Беларусь возвращаются аисты 22.03.2017, 12:51

С возвращением на родину аистов приходит настоящая весна.

Валентина Шубич из Столинского района сообщила об этом на странице в Фейсбуке. Полешучка, заметила птицу, когда та ходила по земле. Женщина вспомнила слова своей бабушки, которая говорила, что если увидишь первого аиста в полете, то ноги целый год болеть не будут. «Ну, ничего, главное, что прилетел))))», - не огорчилась женщина, пишет media-polesye.by.

На нее новость откликнулись ее фейсбучный друзья, которым уже тоже довелось увидеть аиста.

Например, в 2016 году первого аиста в Столинском районе заметили в последние дни марта.

Владимир Короткевич называл Беларусь «Землей под белыми крыльями». Именно крылья этой величественной птицы распростертые над всей Беларусью. Вместе с возвращением на родину аистов возвращается весна.

Аистов издревле ценили белорусы. Считалось, что если аист селится во дворе, то у хозяев усадьбы будет счастье, благополучие в доме. Поэтому многие специально затягивали деревянные колеса или мастерили специальные подпоры, чтобы аист на дереве или на крыше сарайчик смог сделать гнездо и поселился там. На такой площадке аистам хорошо строить свое гнездо. Сейчас деревянные колеса вышли из употребления, но то же самое можно сделать и с ненужными велосипедными колесами. При желании можно сбить в виде буквы Х две толстые доски или бруска и их также закрепить на дереве между ветвями.

В 2015 году впервые в Столинском районе работники Столинского РЭС установили на столбах линий электропередач специальные площадки для аистов. Они закреплены на столбах в Белоуше, Давид-Городке, Лядцы, Рубли, Столине, Церабяжове.

Еще до прилета аистов вернyлися дикие гуси и утки, журавли, цапли и скворцы.