США планируют отправить астронавтов на Марс уже в 2033 году 22.03.2017, 22:18

При Бараке Обаме США планировали послать пилотируемую экспедицию на Марс не ранее 2035 года.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании НАСА — Национального агентства по воздухоплаванию и исследованию космического пространства. Ранее бюджет организации был единогласно утвержден Конгрессом. В нынешнем финансовом году на нужды НАСА выделяют 19,5 миллиарда долларов. В проекте бюджета на 2018 год агентству планируется передать 19,1 миллиарда долларов, сообщает fakty.ua.

Закон о финансировании НАСА стал первой всеобъемлющей стратегией развития космоса в США за последние семь лет. Самая амбициозная из обозначенных целей — пилотируемый полет на Марс в 2033 году. При предшественнике Трампа Бараке Обаме США планировали послать пилотируемую экспедицию на Марс не ранее 2035 года. Стратегией предусмотрено поддержание эксплуатации Международной космической станции по меньшей мере до 2024 года, а также расширение использования космических кораблей частных американских компаний, что позволит максимально отказаться от услуг России при транспортировке грузов и экипажей на МКС.

«Этим законом мы поддерживаем ученых, инженеров и астронавтов НАСА в их стремлении к открытиям», — заявил президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания документа в Белом доме в присутствии известных американских астронавтов и политиков. Затем глава государства добавил, что «быть астронавтом — это довольно тяжелая работа», и сам он не уверен, что хотел бы ею заниматься, зато с удовольствием запустил бы в космос Конгресс в полном составе.

При этом в стратегии ничего не сказано о продолжении работ НАСА на Земле — в первую очередь в области исследования глобального потепления. В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно говорил, что считает выдумками предупреждения ученых о серьезных последствиях изменения климата на планете.