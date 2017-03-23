БАЭС: В Минске платных парковок станет больше 2 23.03.2017, 12:42

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Число платных парковочных мест в столице планируется увеличить до 10 тысяч к концу года.

Платных парковочных мест в центре Минска станет больше, сообщил сегодня председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте (БАЭС)Юрий Важник, пишет onliner.by.

— В настоящее время в Минске насчитывается около 3 тыс. платных парковочных мест, до конца года их число планируется увеличить до 10 тыс. Работа проводится в соответствии с планом. Надеемся, что реализация проекта позволит существенно разгрузить центральную часть города, — отметил Юрий Важник.

Парковки можно оплатить разными способами: посредством SMS-сообщения и USSD-запроса, с помощью специально созданного приложения, пластиковой карточки через банкомат, парковочной карты, которую можно приобрести в киосках «Белсоюзпечати», а также через парковочные терминалы. Разобраться с новой системой автолюбителям помогут информационные щиты на стоянке. Кроме того, с вопросом можно обратиться к сотрудникам специальной инспекции, в обязанности которых входит контроль за оплатой.

Плата за парковку служит экономическим инструментом упорядочения управления транспортным потоком и позволяет снизить транспортную и экологическую нагрузку на центральную часть города, стимулировать оборот наиболее дефицитных парковочных мест, увеличить доходную часть бюджета.