Владимир Некляев: БНК проведет акцию на День Воли достойно 2 24.03.2017, 14:15

Владимир Некляев

Политик призвал белорусов быть мужественными и выйти 25 марта на Марш в 14.00 на Академии Наук.

Об этом один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев заявил в интервью «Радыё Свабода».

«Мы постараемся провести акцию на День Воли достойно. И так, как мы говорили, - мирное шествие с требованием реформ и перемен в нашей стране.

Эти перемены уже назрели. И их затягивание грозит будущему нашей страны. Так же, как угрожает будущему нашей страны то, что сейчас делает Лукашенко, у которого, по-моему, просто нервный срыв, если не что-то более серьезное. Режим не понимает, что происходит в Беларуси и в мире. Он обеспокоен только одним - удержанием власти», - сказал Некляев.

Политик планирует до завтра вернуться из Варшавы в Беларусь и принять участие в шествии:

«Возвращаюсь в Беларуси и собираюсь быть на акции 25 марта. Кроме нас никто нашу страну не спасет, никто не будет за нее бороться. Несмотря ни на что, будьте мужественными и выбирайте те решения, от которых будет зависеть и ваша судьба, и судьба Беларуси».