Дмитрий Бондаренко: Пусть жители Дроздов подумают о своем будущем 2 25.03.2017, 10:15

Дмитрий Бондаренко

Против Лукашенко выступает 95 процентов белорусов.

Об этом координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко заявил в интервью телеканалу «Белсат».

- Поведение властей напоминают истерику. Почему власти испугались акции? Чего вообще они боятся?

- Лукашенко знает, что сегодня его поддерживает только 5% населения Беларуси. Это жители минских Дроздов, у которых там есть дома в несколько миллионов долларов. Вместо того, чтобы продать несколько таких домов, например, для дипломатов, он решил наехать на весь народ.

Ну и просчитался с этим. Против людей идут не все силовики. ОМОН – да, частично КГБ и фактически все. Простым милиционерам это абсолютно не нужно. Чиновников он в последнее время сажал в тюрьмы – также у них любви к нему нет. Когда-то я говорил, что придет время и пенсионеры поднимутся – поднялись. Предприниматели также. И сейчас Лукашенко с небольшой хеврой выступает против всего белорусского народа. И он знает, что он фактически один против всех. Поэтому он колотится. Не буду приводить дословную цитату, но это хит интернета, высказывание нашего известного Виталия Гуркова с очень серьезной аналитикой и оценкой того, что произошло в последние дни.

- Про то, что кто-то обделался, если говорить культурными словами. Кроме того, что Лукашенко поддерживает лишь незначительная часть населения Беларуси и даже те, казалось бы, провластные структуры не любят его. Есть ли какой-то смысл с ним разговаривать? Совсем недавно практически все оппозиционные политики говорили, что ситуация сложная и, чтобы не было никакого коллапса, надо договариваться, надо идти на диалог. Есть ли вообще смысл говорить о чем-то с Лукашенко?

- Определенную границу он еще не перешел. Я хотел бы напомнить, что Лукашенко – мой личный враг, враг каждой белорусской семьи и всего белорусского народа, но переговоры для того и называются переговорами, что даже с врагами идут на разговор.

Бывают моменты, когда разговоров уже нет, как это было с Чаушеску, Муссолини и другими персонажами. Но если интеллектуальный уровень Александра Григорьевича такой – то он получит то, что получит. Сегодня мы еще говорим, что в стране возможен диалог.

- А до какой границы?

- Позавчера в польском Сейме прошли слушания, на которых присутствовало много представителей из Беларуси, из различных политических партий и было обращение к польским коллегам, чтобы они поспособствовали, чтобы польское ноу-хау, «круглый стол», был реализован в Беларуси. То есть на сегодняшний момент я могу ответственно заявить, что абсолютное большинство всех демократических партий и организаций выступают за диалог.

- Может тогда стоит вести переговоры не с самим Лукашенко, а с сегодняшними властными структурами, которые, в принципе, его не поддерживают?

- Такие месседжи исходят от многих лидеров белорусской оппозиции, и мы в разговорах с зарубежными коллегами говорим: разговаривайте с людьми из Дроздов. А кто его знает? Может, там пожар какой-нибудь случится. Дрозды сегодня – символ коррупции, символ обмана, символ лжи, но, возможно, и там есть умные люди и им есть, что терять. Лукашенко, возможно, уже терять нечего, но пусть эти люди подумают про свое будущее, про судьбу своих детей. Потому что бывали моменты, когда приходилось убегать тысячам подельников диктаторов. Беларусь все-таки не зря находится в центре Европы, география влияет. Может, и там есть умные люди.

- Стоит ли употреблять в переговорах с сегодняшними структурами власти такие слова как «люстрация»? Потому что есть такая вещь, как ответственность за преступление. Насколько эта ответственность должна быть широкой? Или в переговорах должна быть гарантирована некая неприкосновенность, как, например, раньше предлагалось Лукашенко. «Ты уходи, с гарантиями неприкосновенности, только не доводи страну до края». Можно ли эту люстрацию как-то ограничивать или она вообще не нужна?

- Все будет, как в цивилизованном мире. Разумно ли поведет себя противная сторона? Будут и гарантии, будут и люстрации. Всего понемножку на разных этапах. И сегодня от них также много чего зависит. Будут делать глупости – будет большим подход, а то, что бывшие политзаключенные придут к власти в Беларуси в ближайшее время для меня очевидно.

- 25 марта – это тот Рубикон, который изменит нашу страну, или эти перемены уже идут? Ваша оценка событий.

- Это не начало, но это еще и не будет концом. Возможно, власти и удастся через все эти родительские, студенческие собрания в этот день как-то повлиять на количество. А что будет 26-го? А что будет 27-го? Рабочие места появятся? Они просто с ума сошли с Мясниковичем, когда говорят, что «белорусы за миску похлебки будут работать, лес пилить». Люди просто не в адеквате. Это только подливает бензина в огонь.

- Тогда можно сказать, что это не Рубикон, а одна из точек невозврата?

- Мы должны на своем месте, там где находимся, делать все, что можем. Обязанность тех, кто живет за рубежом, – помочь стране: помочь репрессированным, давить на Лукашенко со всех сторон, обращаться к властям тех стран, где живут сегодня белорусы. И мы это будем делать.

Я думаю, на акцию в Минске сегодня выйдет много героев. Им сегодня честь и слава. На них сегодня с надеждой смотрит вся Беларусь и весь мир.

Но опять же помним – не бывает легких путей. Когда подымалась польская «Солидарность», это не было легко, но люди это сделали. Когда происходила бархатная революция в Чехословакии, также начиналось с жесткого разгона молодежной демонстрации, а потом на защиту своих детей по призыву интеллигенции поднялась вся страна. И меня очень радует, что 200 деятелей белорусской культуры выступили в защиту трех своих коллег. Это именно те шаги, которые нужны.

А что, легко было восточным немцам и не было страшно выходить на улицы? Но они победили. И сегодня эта волна свободы снова пришла в Беларусь. Мы делали все, что могли, в 1991 году, не раз выходили против диктатуры за независимость все эти 20 лет. Но эти ближайшие дни святые и очень ответственные и надо верить друг в друга и быть солидарными.