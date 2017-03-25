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В Лондоне проходят массовые акции протеста против выхода из ЕС

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  • 25.03.2017, 21:04
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Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании должна официально объявить о начале процедуры выхода страны из состава ЕС 29 марта.

Десятки тысяч человек вышли в Лондоне на акции протеста против выхода Британии из Евросоюза, всего за четыре дня до того, как премьер-министр Тереза Мэй намерена запустить процесс официального выхода из объединения. Об этом сообщает Reuters (перевод – liga.net).

Участники акции держат флаги ЕС и плакаты "Прекратите Brexit!", "Brexit крадет мое будущее", "С Днем Рождения ЕС!".

Фото: EPA

В Риме сегодня отмечается 60-я годовщина подписания Римского договора, который положил начало ЕЭС - предшественнику Евросоюза. В рамках торжественных мероприятий 27 стран-членов Европейского Союза, Европейский совет, Европейский парламент и Европейская комиссия подписали Римскую декларацию, в которой обозначили направления работы на ближайшие десять лет.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявит о начале процедуры выхода страны из состава Европейского союза 29 марта.


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