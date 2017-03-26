Путин утратил инстинкт самосохранения 1 Дмитрий Орешкин, ej.ru

26.03.2017, 10:18

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Владимир Путин

Фото: getty images

Власть в РФ совершенно оторвалась от реальности и даже не замечает, как смешно выглядит.

Государственная дума РФ приняла закон, позволяющий бизнесменам, попавшим под санкции, отказаться от налогового резидентства России. Авторы законопроекта заявляют, мол, хотят таким образом защитить от двойного налогообложения своих граждан.

Власти привыкли, что общественное мнение не значит ничего. А в современной России оно действительно не значит ничего, потому что результаты выборов зависят не от общественного мнения, а от мнения и зависимости региональных элит. И, как следствие, мы наблюдаем возвращение к советской модели, в которой власть совершенно оторвалась от реальности и даже не замечает, как смешно она выглядит.

В то же время, это решение очень важное, потому что в данном случае Дума выступает как реальный орган представительной власти для людей, обладающих политическими ресурсами в данной системе. Народонаселение политическими ресурсами не обладает, и ему можно про все говорить, что это «божья роса». А вот интересы людей с политическими ресурсами, то есть приближенных к вертикали власти и персонально к Владимиру Путину, имеют большое значение. И им — как истинным патриотам Родины — разрешено не платить налог за то, что они пострадали от мирового империализма, и возложить эти тяготы на тех, кого раньше называли «черный народ» или «пахотные мужики», а сейчас — «налогоплательщики».

Народонаселение и это тоже проглотит, но не забудет. А для власти такое ощущение «потери крыши», чувство, что Бог схвачен за бороду и с этой страной и ее населением можно делать все, что угодно, — глубоко ошибочно и чрезвычайно опасно. Оно свидетельствует об утрате инстинкта самосохранения. И это знак не обязательно близкой, но приближающейся социальной катастрофы. Сколько еще потребуется времени — Бог весть, но такие вещи не забываются.

Дмитрий Орешкин, ej.ru