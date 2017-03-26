Время неумолимо работает на нас 5 Александр Ярошук

26.03.2017, 10:39

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Александр Ярошук

Фото: «Радыё Свабода»

Ни с чем не сравнимое состояние - видеть и чувствовать рядом людей, которые перестали бояться.

К Академии Наук я подбирался со стороны улицы Сурганова. Но тщетно - улицы Сурганова, Кузьмы Чорного, Богдана Хмельницкого, все проходы между домами были перекрыты. Время приближалось к 14-ти, народ интенсивно прибывал и, в общем, не стеснялся в выражениях в адрес власти и ее пока еще верных слуг. Надо полагать, с этим счастьем, с этим отношением народа режиму придется доживать свой век. Надеемся, что теперь совсем короткий, поскольку он делает все, чтобы свой конец приблизить. Но, как бы то ни было, милиции и людям в штатстком удалось отсечь от акции значительную часть потенциальных участников, не все смогли найти проход на проспект Независимости.

Мне же пройти на проспект удалось по улице Дорошевича. Она была полностью запакована автозаками и автобусами с занавешенными одеялами стеклами. Здесь уже началась движуха, но проходила она в основном на другой стороне проспекта. Там народ с флагами двигался в сторону ГУМа и шумно приветствовал формирующуюся на глазах колонну с нашей стороны. Мы уже собирались на ближайщем переходе присоединиться к ним, но группа «космонавтов» прямо по проспекту стремительно обогнала колонну и преградила дальнейший путь. Поэтому народу там ничего не оставалось делать, как перейти на нашу сторону. Но, по мере движения соединенной колонны к площади Якуба Коласа, «космонавты» со щитами стали перекрывать проспект полностью.

Дальше пришлось двигаться дворами, выходить на улицу Якуба Коласа, и затем на площадь, и с большой группой попутчиков мы перебрались ко входу в метро. Отсюда я и запечатлел редуты милиции и остатки колонны своих соотечественников. Они проявили сегодня не только мужество, но и чудеса находчивости и изобретательности, чтобы найти щели и просочиться сквозь плотные кордоны слуг режима и все-таки пройтись маршем по городу. Как ходят свободные люди и хозяева своей страны, невзирая на оккупационный режим и его бастионы, невзирая на очередной хапун и побоище, которые озверелая и напуганная до смерти власть устроила. Ни с чем не сравнимое состояние - видеть и чувствовать рядом людей, которые перестали бояться. Поэтому уходил я, получив мощный заряд эмоций. Думаю, я был такой не один. Время неумолимо работает на нас, и им придется ответить не только за каждый удар, но и за каждый замах дубинкой на беззащитных белорусов. И час расплаты за развязанный террор народа близок.

Александр Ярошук, «Фейсбук»