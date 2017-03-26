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Украинцы организуют акцию протеста у посольства Беларуси

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  • 26.03.2017, 16:14
Фото: Belultras.by

Сегодня в 18:00 у посольства Беларуси в Киеве состоится акция солидарности с белорусами.

Об этом сообщила украинская волонтер Александра Алешина.

«Помните, как в 2014 году воспринимались зарубежные акции в поддержку Майдана? Про нас помнят, про нас знают, про нас не забыли. Поддержка, даже просто моральная, это гораздо важнее, чем кажется.

Поэтому я сегодня к 18-00 схожу к посольству Беларуси в Киеве. Мы знаем, что у вас происходит. Мы не согласны. Мы не простим, су....

Подходите тоже - ул. Коцюбинского 3 (метро Университет)», - написала Александра Алешина на своей странице «Фейсбуке».


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