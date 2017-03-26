Радослав Сикорский о Лукашенко: Из хищника нельзя сделать вегетарианца 6 26.03.2017, 18:43

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Радослав Сикорский

Бывший министр иностранных дел Польши на своем опыте знает, чем может быть чреват диалог с диктатором.

В интервью «Радые Свабода», бывший министр иностранных дел Польши, аналитик Центра европейских исследований в Гарварде Радослав Сикорский рассказал, чем может быть чреват диалог с диктатором.

Накануне президентских выборов 2010 года Сикорский вместе с тогдашним министром иностранных дел Германии Гидо Вестервелле встретился в Минске с Александром Лукашенко и пообещал финансовую помощь Беларуси за проведение честных выборов. Выборы 19 декабря закончились жестоким разгоном демонстрации в Минске и арестом сотен участников.

- Господин Сикорский, следите ли вы за тем, что происходит в Беларуси? В частности за тем, что в субботу и воскресенье происходило в Минске и других городах?

- Cлежу. Вчера, в 60-ю годовщину подписания римских соглашений, оформивших сегодняшний Евросоюз, у меня были грустные мысли. Благодаря тому, что Польша присоединилась к Евросоюзу, у нас протесты против своей власти происходят мирно. А в Беларуси, к сожалению, нужна большая жертвенность, чтобы засвидетельствовать, что это тоже европейская страна.

- Последние два года процессы в Беларуси многие называли либерализацией. Польские политики, брюссельские чиновники, восстанавливали контакты с официальным Минском. Многие считали, что происходит медленный поворот к Европе? Сегодня те же политики, в Варшаве и Брюсселе говорят совсем другие слова. Что пошло не так?

- Попыткам цивилизовать диктатора Беларуси уже 20 лет. Из хищника трудно сделать вегетарианца. Очень жаль, что Беларусь может потерять шанс на нормальные отношения с Евросоюзом. Их гарантией до вчерашнего дня был факт, что в Беларуси нет политических заключенных. Я надеюсь, что их и не будет, и что Лукашенко, по крайней мере, сможет лавировать между Россией и Евросоюзом. Лично я сторонник более смелой проевропейской политики Беларуси и все еще на это надеюсь.

- Год назад польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский посетил Минск и встретился с Лукашенко. Многие назвали это преждевременным визитом. Это была ошибочная поездка?

- Это уже не первое польское правительство, которое пытается сделать Лукашенко интересное предложение. Я поддерживаю такую политику, я и сам пробовал так делать. Но надо всегда понимать с кем мы имеем дело. Чрезмерная теплота высказываний о человеке, историю которого все знают, всегда очень рискованная.

- У вас нет дежавю, что повторяется 2010 год и последствия вашего визита в Минск?

- Тогда ставка была значительно выше. В Беларуси был шанс получить очень большую финансовую помощь. Мы тогда называли цифру - это 3 миллиарда евро. Если говорить с жесткой прямотой, то взамен мы хотели получить не такую наглую фальсификацию президентских выборов. Но выборы были сфальсифицированы еще более нагло, а все конкуренты Лукашенко оказались за решеткой. Это был ответ главы Беларуси на наше предложение. Сегодня ситуация немного другая. Цены на нефть мизерные, у Москвы закончились деньги и поддержка Беларуси с востока еще меньше.