В парламенте Швеции предложили ввести санкции против Лукашенко 17 28.03.2017, 12:14

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Белорусский вопрос сегодня обсуждают в парламенте Швеции с участием главы шведского МИД.

Бывшая министр по делам ЕС в правительстве Швеции, а ныне член Либеральной партии Швеции Биргитта Олссон обращает внимание на то, что последние недели массовые протесты за демократию прошли не только в Минске и Москве, но и в других городах Беларуси и России, передает «Свабода».

По словам Биргитты Олссон, все политические заключенные должны быть освобождены, поддержка демократических активистов должна резко возрасти как экономически, так и политически, и активисты должны чувствовать сильную поддержку Швеции и ЕС в их стремлении к демократии и правам человека.

Представитель Либеральной партии Швеции заявила о том, что либералы были правы с самого начала, когда выступали против отмены санкций ЕС прошлой весной. «Это было роковой ошибкой со стороны ЕС наивно полагать, что дипломатическое примирение с последним диктатором Европы Лукашенко приведет к демократии. Никакого улучшения прав человека не произошло в стране с тех пор, и волна насилия последние недели, заключение более 200 лидеров и активистов оппозиции, демократических активистов и журналистов и пытки против них показывают, что санкции должны быть возвращены», - говорит Биргитта Олссон.

Политик предлагает заморозить шведскую государственную помощь властям в Беларуси. Он обращает внимание на то, что почти четыре миллиона шведских крон со шведской помощи пошли на проекты, находящиеся в ведении министерства налогов и сборов Беларуси. Руководство министерства способствовало нарушениям прав человека, поскольку введенный налог на «тунеядцев» противоречит Конституции, а также нарушает международное право, - убеждена Биргитта Олссон.