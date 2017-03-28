закрыть
28 марта 2017, вторник, 14:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В парламенте Швеции предложили ввести санкции против Лукашенко

17
  • 28.03.2017, 12:14
  • 11,088

Белорусский вопрос сегодня обсуждают в парламенте Швеции с участием главы шведского МИД.

Бывшая министр по делам ЕС в правительстве Швеции, а ныне член Либеральной партии Швеции Биргитта Олссон обращает внимание на то, что последние недели массовые протесты за демократию прошли не только в Минске и Москве, но и в других городах Беларуси и России, передает «Свабода».

По словам Биргитты Олссон, все политические заключенные должны быть освобождены, поддержка демократических активистов должна резко возрасти как экономически, так и политически, и активисты должны чувствовать сильную поддержку Швеции и ЕС в их стремлении к демократии и правам человека.

Представитель Либеральной партии Швеции заявила о том, что либералы были правы с самого начала, когда выступали против отмены санкций ЕС прошлой весной. «Это было роковой ошибкой со стороны ЕС наивно полагать, что дипломатическое примирение с последним диктатором Европы Лукашенко приведет к демократии. Никакого улучшения прав человека не произошло в стране с тех пор, и волна насилия последние недели, заключение более 200 лидеров и активистов оппозиции, демократических активистов и журналистов и пытки против них показывают, что санкции должны быть возвращены», - говорит Биргитта Олссон.

Политик предлагает заморозить шведскую государственную помощь властям в Беларуси. Он обращает внимание на то, что почти четыре миллиона шведских крон со шведской помощи пошли на проекты, находящиеся в ведении министерства налогов и сборов Беларуси. Руководство министерства способствовало нарушениям прав человека, поскольку введенный налог на «тунеядцев» противоречит Конституции, а также нарушает международное право, - убеждена Биргитта Олссон.


Мнение

«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда
«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда Арамаис Миракян
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua
Объединяемся, планируем, действуем
Объединяемся, планируем, действуем Андрей Стрижак
Идет белорусская весна
Идет белорусская весна Томаш Мацейчук


Интервью

Николай Статкевич: У Лукашенко «весеннее обострение»
Николай Статкевич: У Лукашенко «весеннее обострение»
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции