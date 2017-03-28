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Белорусы собрали более $15 тысяч в помощь героям Дня Воли

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  • 28.03.2017, 15:41
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ФОТО: REUTERS

Белорусская солидарность в действии.

В интернете продолжается кампания сбора денег для семей арестованных накануне и в День Воли. По состоянию на 28 марта уже собрано более 15 тысяч долларов.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак.

«Сегодня начали освобождаться административно арестованные на сутки. Им выставляют счет за проживание в «гостинице» и обеды в шикарном тюремном «ресторане».

Сутки проживания в столице обходятся в 11.5 рублей (6.5 евро), а счет арестованных идет на сотни, суммы на покрытие этих расходов нужны немалые. Также общая сумма штрафов составляет более 35.000 долларов, поэтому сбор продолжается и ваша солидарность и поддержка по-прежнему жизненно необходима», - написал Андрей Стрижак.

Сбор идет одновременно в Беларуси и среди белорусов зарубежья в 11 странах.

Сбор идет через профсоюз радиоэлектронной промышленности (РЭП), а также через частных лиц. Среди последних - такие уважаемые люди, как Нина Шидловская, Алексей Леончик, Надежда Нортон, Анна Герасимова, Дарья Костенко, Кристина Шиенок и другие. Желающие помочь могут обратиться к координаторам инициативы BY_help.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


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