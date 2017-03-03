закрыть
3 марта 2017, пятница, 11:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Россией управляет пожилые дети

5
  • Виталий Портников, graniru.org
  • 3.03.2017, 10:43
Виталий Портников

Правители рассматривают россиян как персонажей в увлекательной компьютерной игре.

На самом деле Путин и Медведев со товарищи купили не дачи и не яхты. Они приобрели Россию - практически всю. То, что они не очень заботятся о сохранности приобретения, вовсе не значит, что они не заботятся о завтрашнем дне. На прибыль от России они смогли купить много всего полезного за рубежами любимой Родины.

Для многих российских оппозиционеров и либеральных журналистов расследование Навального о грандиозном состоянии премьер-министра Дмитрия Медведева - настоящий момент истины. Теперь общество поймет, как живут его чиновники, какими капиталами владеют на фоне продолжающегося обеднения россиян - прямо пир во время чумы. И это премьер-министр, младший в "тандеме". Можно только представить себе, какими миллиардами, дворцами, яхтами и машинами обладает Владимир Путин.

Но общество не заметит расследования Навального - и не только потому, что о нем ничего не скажут по федеральным каналам.

Общество не реагирует на баснословные доходы российских чиновников просто потому, что воспринимает их богатства исключительно как бесплатное приложение к России. И в каком-то смысле оно право. Какое значение имеет, сколько дворцов или виноградников купили себе Медведев или Путин, если они владеют Россией - всей и всеми. Если они Россию воспринимают как игрушку. Если они видят ее граждан как персонажей в увлекательной компьютерной игре: кто-то должен изображать благодарную публику на провластных митингах, кто-то - обеспечивать благополучие игроков в их бесконечных развлечениях от Сочи до Тувы, а кто-то - быть оловянным солдатиком, которого можно послать в Крым, Донбасс или Сирию, чтобы они могли почувствовать себя великими полководцами.

Сюжет голдинговского "Повелителя мух" стал в России реальностью. Страной управляют пожилые дети, так и не выросшие из коротких штанишек. Один тратит миллиарды на яхты и усадьбы, другой играет в "морской бой" и отправляет ржавые посудины на другой конец света, чтобы удовлетворить свое непомерное самолюбие. Ради неуемного тщеславия они готовы разрушать города и убивать людей, ради денег - заключать союзы с самыми отталкивающими представителями большой политики или криминального мира. Ни о каком будущем, ни о какой ответственности они даже не помышляют. Они просыпаются и играют, выдумывая себе от скуки новые развлечения, одно опасней другого. Но этим детям доверяют не только спички. Им доверяют ядерный арсенал.

Секрет их долговечности не в их выдающихся способностях и даже не в тирании. Просто те, кем они управляют, тоже в большинстве своем не вышли из детского возраста. И поэтому тоже воспринимают игру как управление государством, а страну - как игрушку.

Виталий Портников, graniru.org


Мнение

Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан