Россией управляет пожилые дети 5 Виталий Портников, graniru.org

3.03.2017, 10:43

Виталий Портников

Правители рассматривают россиян как персонажей в увлекательной компьютерной игре.

На самом деле Путин и Медведев со товарищи купили не дачи и не яхты. Они приобрели Россию - практически всю. То, что они не очень заботятся о сохранности приобретения, вовсе не значит, что они не заботятся о завтрашнем дне. На прибыль от России они смогли купить много всего полезного за рубежами любимой Родины.

Для многих российских оппозиционеров и либеральных журналистов расследование Навального о грандиозном состоянии премьер-министра Дмитрия Медведева - настоящий момент истины. Теперь общество поймет, как живут его чиновники, какими капиталами владеют на фоне продолжающегося обеднения россиян - прямо пир во время чумы. И это премьер-министр, младший в "тандеме". Можно только представить себе, какими миллиардами, дворцами, яхтами и машинами обладает Владимир Путин.

Но общество не заметит расследования Навального - и не только потому, что о нем ничего не скажут по федеральным каналам.

Общество не реагирует на баснословные доходы российских чиновников просто потому, что воспринимает их богатства исключительно как бесплатное приложение к России. И в каком-то смысле оно право. Какое значение имеет, сколько дворцов или виноградников купили себе Медведев или Путин, если они владеют Россией - всей и всеми. Если они Россию воспринимают как игрушку. Если они видят ее граждан как персонажей в увлекательной компьютерной игре: кто-то должен изображать благодарную публику на провластных митингах, кто-то - обеспечивать благополучие игроков в их бесконечных развлечениях от Сочи до Тувы, а кто-то - быть оловянным солдатиком, которого можно послать в Крым, Донбасс или Сирию, чтобы они могли почувствовать себя великими полководцами.

Сюжет голдинговского "Повелителя мух" стал в России реальностью. Страной управляют пожилые дети, так и не выросшие из коротких штанишек. Один тратит миллиарды на яхты и усадьбы, другой играет в "морской бой" и отправляет ржавые посудины на другой конец света, чтобы удовлетворить свое непомерное самолюбие. Ради неуемного тщеславия они готовы разрушать города и убивать людей, ради денег - заключать союзы с самыми отталкивающими представителями большой политики или криминального мира. Ни о каком будущем, ни о какой ответственности они даже не помышляют. Они просыпаются и играют, выдумывая себе от скуки новые развлечения, одно опасней другого. Но этим детям доверяют не только спички. Им доверяют ядерный арсенал.

Секрет их долговечности не в их выдающихся способностях и даже не в тирании. Просто те, кем они управляют, тоже в большинстве своем не вышли из детского возраста. И поэтому тоже воспринимают игру как управление государством, а страну - как игрушку.

Виталий Портников, graniru.org