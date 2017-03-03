В чем ходили на войну белорусские рыцари? 2 3.03.2017, 17:19

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Мастер с Гродненщины реконструирует рыцарские доспехи времен ВКЛ.

— А вас можно называть кузнецом?

— Нет, меня надо называть платнер (мастер, который производит доспехи — прим.). — Отвечает 29-летний Денис Васин, в кругах реконструкторов известный как М. Мохнатый. Belsat.eu поговорил с современным мастером по изготовлению доспехов, пришли специально, чтобы узнать, в чем ходили на войну белорусские рыцари.

Посреди маленькой Денисовой мастерской блестят недоделанные до конца доспехи. Сбоку в специальной печи тлеющие яркие угольки. Мастерская находится в Погоранах, деревушке рядом с Гродно. Денис — один из немногих мастеров в Беларуси, который восстанавливает традицию изготовления рыцарских доспехов времен ВКЛ.

«Вот этот доспех к примеру — полностью реконструированный фрагмент из нашего Гродненского музея, найденный во время раскопок. Фотографируйте, уникальный доспех. Оружие дощатое. Конец XIV — начало XV в., правление Витовта. В 1937-м году раскопали, нашли очень много разных пластинок. Здесь пластины наклепываются на основу — эта технология самая первая, самая простая. В чем ее уникальность? Специальный вырез. Каждая пластинка встык подгоняется, они идут слоями, Это именно для Гродно характерно», — с гордостью презентует свое изделие молодой платнер.

Начиная с конца XII в. шел прогресс обработки металла. Люди научились ковать уже большие пластины.

«С помощью гамор, — объясняет Денис. — Гамора — это молот с водяным приводом. Ремесленники научились делать большие поковки и, как вы видите, здесь уже доспех состоит из больших длинных полос. Это платнер, пластина. Отсюда и название».

Доспехи Денис производит на основе археологических источников, преимущественно исследованных в Гродненском археологическом музее, где хранится много различных экспонатов. Самостоятельно изучает, измеряет, а потом выковывает.

«Мне самому наиболее интересна реконструкция XVI века, времена битвы под Оршей», — говорит мастер.

По его словам, вес доспехов мог быть самым разным: чаще всего 20-50 кг. А иногда на рыцарских турнирах шляхтича следовало краном поднимать, чтобы посадить на лошади. Также зависело и от финансовых возможностей: чем толще слой железа, тем дороже обходилось снаряжение.

«Согласно воинской повинности на битвы магнаты должны были выставлять какое-то количество воинов. И если ты какой-нибудь Радзивилл, Сапега или Пац, и если у тебя много людей на службе, то ты должен был выставить неплохой отряд. Гаштольды, к примеру, если не ошибаюсь, в битве под Оршей 300 всадников выставляли. Каждого надо было одеть, а это была толпа народу. Им приходилось делать массовые заказы. Поэтому часто доспехи для обычных солдат штамповали. Рыцарское сословие одевалась за свой счет. При этом даже не столько ради практичности, а ради понтов. Вот это — немецкий импорт, сделанный на основе образцов из Венского музея. Только с той разницей, что вместо клейма Габсбургов, стоит мое», — объясняет Денис.

Средневековый наспинник — неплохое корыто для свиней

Многие аутентичные доспехи белорусской средневековой знати разбросаны по всему миру. Очень часто их продавали или отдавали на выставки сами представители шляхетских родов.

«В Вене есть доспехи Радзивиллов, которые еще давно были высланы, я не помню, разве что, в камере героев… Все самые вельможные магнаты доспехи своих предков туда отдали. Возможно, там хранятся доспехи Рыжего и Черного. Последнее, что я нашел — кольчуги в американских музеях, которые подарил Радзивилл», — рассказывает платнер.

И делится последними усышанными байками:

«На аукционе наспинник продавался. Часть костюмного доспеха. В Несвиже его нашел некий польский коллекционер антиквариата. Первоначально это было корыто для свиней. Он его купил, почистил, продал, а потом еще возвращался, чтобы найти остальные части. Так это были части роскошных доспехов, сделанных в виде одежды с буффами. В результате кто-то там еще часть продал. Часть сейчас в Нью-Йорке, часть в Доме инвалидов в Париже. Такое дело. Использовали как могли, до последнего. Но это не только наша практика, как-то читал, что одни доспехи распилили, прикрепили к церковным дверям в Англии, ведь надо было дверь укрепить».

С точки зрения мастера, доспехи это только сырье, говорит Денис. В старину они постоянно переделывались и служили веками.

Кольчужные трусы

В эпоху Средневековья кольчужные трусы назывались «гачи» или «гацы», до сих пор в некоторых регионах Беларуси это название сохранилось, в качестве определения штанов. Ранее в XV-XVI в. «Гачи» были просто нижним бельем, но со временем термин вошел в пользование вместе с другим элементом одежды. А именно — плетеной панцирной (кольчужной) покрышкой, которой защищали пах, не прикрытый железными пластинами доспехов. Потом в конце XVI в. появились так называемые «кольчужные штаны» — это такие широкие брюки с гульфиком, ниже колена.

Само изготовление кольчуги, иначе плетеного панциря, требовало времени и усилий не одного человека. Каждая кольчуга насчитывала от 20 до 30 тыс. крохотных кованых колец, которые сплетались молотом. Перед нашими глазами Денис в один момент исправно сковал несколько частей кольчуги.

Прежде всего не мышцы, а мозги

Денис Васин начал интересоваться холодным оружием еще в детстве. Дома имел собственную домашнюю библиотеку с литературой об оружии. Интернета на то время еще не было, поэтому часто сидел в библиотеке. А в 9-м классе увидел объявление одного из гродненских рыцарских клубов, которые появлялись в начале 2000-х. Присоединился к клубу «Кром», где первый раз пытался что-то ковать. Поскольку учился в Политтехнологическом училище, то имел доступ к станкам и металлу, при этом постоянно развивал свое мастерство. Кроме того занимался средневековыми танцами. В результате уже десять лет профессионально занимается изготовлением средневековых доспехов.

За плечами молодого мастера около 20-ти изготовленных полностью доспехов из разных эпох. На изготовление самого простого требуется около двух месяцев.

Спрашиваем у парня, нужно ли иметь большую силу, чтобы делать такие доспехи, на что слышим в ответ:

«В первую очередь мозги надо иметь. Нужно глубоко исследовать, изучать, как это делалось. Анализировать. После придумывать, как это реализовать на практике».

Вот так. Как утверждает народная мудрость: Человек не ученый, как топор неточеный.