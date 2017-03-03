Распечатай и распространи: на сайте БНК опубликованы макеты листовок ко Дню Воли

Распечатай и распространи: на сайте БНК опубликованы макеты листовок ко Дню Воли1
- 3.03.2017, 17:19
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Любой сторонник перемен теперь может помочь в распространении информации об акциях 25 и 26 марта.
Сайт Белорусского Национального Конгресса начал работу 1 марта по адресу www.bnknews.org.
На нем ежедневно размещается информация о деятельности организации, документы, комментарии лидеров и активистов. Также можно прочитать о ближайших акциях в Минске и регионах, узнать, как можно помочь в их организации и проведении.
На сайте размещены цветные и черно-белые листовки и плакаты к Дню Воли и призыв распечатывать и распространять их.
Также можно скачать баннеры для размещения в соцсетях. Этот раздел регулярно обновляется.
Также всю информацию о деятельности БНК можно узнать на страницах в соцсетях:
https://www.facebook.com/bnkbel – Facebook
https://ok.ru/bnkbel - «Одноклассники»
https://vk.com/bnkbel - «ВКонтакте».