Распечатай и распространи: на сайте БНК опубликованы макеты листовок ко Дню Воли 1 3.03.2017, 17:19

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Любой сторонник перемен теперь может помочь в распространении информации об акциях 25 и 26 марта.

Сайт Белорусского Национального Конгресса начал работу 1 марта по адресу www.bnknews.org.

На нем ежедневно размещается информация о деятельности организации, документы, комментарии лидеров и активистов. Также можно прочитать о ближайших акциях в Минске и регионах, узнать, как можно помочь в их организации и проведении.

На сайте размещены цветные и черно-белые листовки и плакаты к Дню Воли и призыв распечатывать и распространять их.

Также можно скачать баннеры для размещения в соцсетях. Этот раздел регулярно обновляется.

Также всю информацию о деятельности БНК можно узнать на страницах в соцсетях:

https://www.facebook.com/bnkbel – Facebook

https://ok.ru/bnkbel - «Одноклассники»

https://vk.com/bnkbel - «ВКонтакте».