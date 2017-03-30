Российские дальнобойщики устроили круглосуточное дежурство у дома своего лидера 11 30.03.2017, 9:59

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Протестующие в Петербурге не дают органам опеки проникнуть в дом соратника.

В Петербурге дальнобойщики взяли под охрану семью арестованного лидера Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина. Его задержали в первый день забастовки водителей большегрузов и посадили на 14 суток. Официальная причина – езда без прав. У Бажутина – трое несовершеннолетних детей и беременная супруга. Пока Наталья лежала в роддоме на сохранении, органы опеки попытались забрать младших сыновей.

С женой лидера общероссийского протеста дальнобойщиков Андрея Бажутина – Натальей – встретился корреспондент «Настоящего Времени».

Офисы еще были закрыты, но Наталья специально пришла пораньше. Она на седьмом месяце беременности, есть осложнения. В любую минуту ее могут забрать в роддом, и до этого Наталье надо успеть юридически доверить своих несовершеннолетних детей их старшему брату. Это требование органов опеки. Иначе уже они могут забрать Олесю, Никиту и Максима.

«Я им задала наводящие вопросы: почему не могут быть опекунами сын или мама? Мне сказали, что без доверенности они с ними даже погулять не могут во двор выйти», – рассказала супруга Бажутина.

Нотариус не помог Бажутиным. Он не может выдать такой документ. Не его полномочия, говорит Наталья: «Нам сразу сказали, что таких доверенностей не делают. На опекунство доверенностей вообще не бывает. И сказали, что когда к нам пришел отдел опеки, они должны были в первую очередь записать бабушку и сына и дать им опеку»

Есть еще одна уловка. Чтобы выдать такой документ, нужно присутствие обоих родителей. Но очевидно, что еще 11 дней Андрей Бажутин пробудет в изоляторе временного содержания на Захарьевской улице.

Лидера дальнобойщиков задержали 27 марта за якобы езду без прав. Причем, к месту нарушения прибыли не только полицейские, вспоминает старший сын Бажутина – Артем: «Я увидел на месте происшествия было 3-4 экипажа ДПС, 3 экипажа ППС, и как раз там были органы опеки, как я понял. Они потом с нами проследовали домой».

Причину визита специалистов из органов опеки Настоящее Время попросило прокомментировать сотрудников из районного отдела. Но на месте руководителя или хотя бы человека, который приходил к Бажутиным не оказалось.

– Во вторник будет начальник, приходите во вторник.

– Вы понимает, что сегодня среда?

– Да, я понимаю, И говорю вам – приходите во вторник. Или в четверг, если вам будет достаточно специалиста.

В курсе проблемы уполномоченный по правам ребенка в Петербурге. 28 марта он написала ему заявление. Но дальнобойщики все равно на всякий случай решили взять ситуацию под свой контроль. Несколько активистов оставили место забастовки на Московском шоссе и теперь стоят возле дома Бажутина.

«Жена в тяжелейшем состоянии, она лежала на сохранении и ей пришлось покинуть роддом. Мы приняли решение устроить круглосуточное дежурство здесь. Будем отбивать физически и отстаивать семью кровь из носу», – объяснил свою позицию председатель петербургского отделения «Объединения перевозчиков России», – объяснил ситуацию председатель петербургского отделения «Объединения перевозчиков России» Сергей Владимиров.

Младшие дети Андрея Бажутина – Максим и Никита – не знают, что происходит. Думают, что их папа в рейсе, продолжают жить своей обычной жизнью. Сегодня у них – хоккейная тренировка. Это то немногое, что мама решила оставить им после визита надзорных органов. Одних в школу и детский сад сыновей и дочь, на всякий случай, Наталья Бажутина пока не отпускает.