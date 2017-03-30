Евгений Васькович после освобождения получил в подарок «Погоню» 2 30.03.2017, 10:21

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Евгений Глагольев-Васькович

Фото: «Радыё Свабода»

Журналиста из Бобруйска на свободе ждал приятный сюрприз.

Отсидев 15 суток за участие в бобруйском митинге «нетунеядцев» 12 марта, Евгений Глагольев-Васькович вернулся домой к жене и маленькой дочке и рассказал «Радые Свабода» обстоятельства своего дела.

Задержали Евгения 13 марта, на следующий день после митинга, только с третьего раза. Суд над ним прошел достаточно скандально - Евгений отказался участвовать в процессе. Сначала он пригласил адвоката. Судья разрешила посетить юридическую консультацию для заключения договора, куда его и отвезли милиционеры.

«Там мы вместе с адвокатами пришли к выводу, - рассказывает Евгений, - что мне нужно выяснить семейное финансовое положение - на какую сумму я могу рассчитывать при найме адвоката. Сказали, что если средств у меня не хватает, то можно собрать документы и оплатить только часть суммы. Но для этого нужно приостановить судебное заседание, освободить меня на это время. В суде я сообщил об сказано в конторе. Судья Ярмошевич отказала. Я спросил у нее: «Вы мне отказываете в моем конституционном праве на защитника?» Она сказала: «Да, отказываю». Тогда я заявил: «Отказываюсь принимать участие в судебном заседании, судья которого нарушает Конституцию Республики Беларусь». И потом уже, хотя и в моем присутствии, но фактически без меня меня судили.

Голодовку я объявил на следующий день после приговора, когда дали завтрак. Не из-за качества пищи, а в знак протеста против нарушения судьей моих прав и Конституции. А официально оформил через два дня - 16:03. Оказалось, чтобы голодать, чтобы тебе не привозили еду, за которую надо платить, должен писать заявление на голодовку. Но охранники об этом сказали только на третий день. Все думали, я шучу. Не ел 6 дней. Передачи, что мне приносили, раздавал сокамерники. Потом узнал, что из-за моего протеста стало плохо моей бабушки, поэтому прекратил голодовку. С 20 марта начал есть и что давали, и передачи. Заявление на прекращение голодовки уже писать не надо.

С сокамерник, кстати, отношения были нормальные. Разговаривали обо всем. Они возмущались, что президент по телевидению говорит одно, а на улице власти делают другое. Однако открыто протестовать они не готовы. Аргумент один - не хотят потерять работу, получить штраф или сутки ареста. Они и так, конечно, получают - но пару базовых или пару суток. Так и говорят: «Молодец, что делаешь!», Но сами не хотят «попасть под раздачу».

С другими политическими в тюрьме не встречался. Только в понедельник утром узнал о жестоком разгоне в Минске. Ночью с воскресенья на понедельник человек к нам прибыл, который в нете это видел».

Евгений принимал активное участие в митинге 12 марта, он часто позиционирует себя как журналист-фрилансер, что дало повод государственному бобруйскому телеканалу в сюжете, посвященном митингу, обвинить Евгений Васькович в «подмене понятий». Евгений эти претензии отрицает, заявляет, что был там не как журналист:

«Люди вышли мирно протестовать против печально известного декрета и экономического положения в целом. А политика их мало интересовало, как я видел.

Никто не запрещает журналисту участвовать в политических организациях. Это личное дело каждого. И не надо путать, когда участвуешь в мероприятии, в каком качестве. То есть не стоит цеплять бейджик журналиста, а самому "рулить парадом".

Я понимаю разницу. И поэтому 12 марта я пришел на площадь Победы как представитель Международного центра общественных инициатив "Наш дом". Мы не являлись организаторами акции, в мегафон о том и не говорили и атрибутики не выносили. Да и не к месту это все там было. Люди вышли мирно протестовать против печально известного декрета и экономического положения в целом. А политика их мало интересовало, как я видел. Хотя поддерживали скандированием и политических лозунгов».

Когда Евгений вернулся домой, его ждал сюрприз - большая «Погоня»:

«Подарил человек, у которого она висела несколько лет на работе. Я его даже не видел. Услышал о нашей истории, поразился, что вытворяют с мирными людьми, которые хотят и не боятся высказаться, и сделал такой подарок на освобождение. Мир не без добрых людей!»