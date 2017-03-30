Кара-Мурза призвал США жестко реагировать на действия Путина 30.03.2017, 10:43

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Владимир Кара-Мурза-младший

Сенат США рассматривает вопрос об увеличении финансовой поддержки гражданскому обществу в РФ.

К более жесткому подходу Вашингтона в отношении режима президента Владимира Путина призвал, выступая на слушаниях по России в Сенате США в среду, 29 марта, российский оппозиционер, координатор "Открытой России" Владимир Кара-Мурза-младший, сообщает DW.

Слушания были посвящены подготовке финансовой программы, которая поможет другим государствам и организациям противодействовать Кремлю.

Кара-Мурза напомнил сенаторам, что в России нет свободных и честных выборов, власти подавляют независимые СМИ и неправительственные организации, навешивая на них ярлыки "иностранных агентов" и "шпионов". Сейчас в РФ около 100 политических заключенных. А после антикоррупционных протестов по всей стране задержаны более 1500 человек, сообщил активист. Однако арест или тюремное заключение - по его словам, не самое худшее, что может случиться с человеком в России. За последние несколько лет были убиты несколько журналистов, представителей оппозиции, правозащитников, активистов, борющихся с коррупцией.

Соединенным Штатам следует честно оценивать происходящее в России, не "способствовать коррупции или злоупотреблениям" властей РФ, продолжил Владимир Кара-Мурза-младший, призвав американских политиков взаимодействовать с российским гражданским обществом. По его словам, массовое участие молодежи в акциях протеста против коррупции показывает, что она больше не доверяет режиму Путина, который "ведет Россию в тупик".

Оппозиционер также высказал мнение, что Россия смогла вмешиваться в выборы в западных странах потому, что их власти "не отреагировали принципиально и жестко на действия" Кремля.

За прошедшие два года Владимир Кара-Мурза пережил две попытки отравления. Последняя была совершена в начале февраля 2017 года. Тогда он попал в реанимацию с диагнозом "полиорганная недостаточность", после чего врачи ввели его в состояние искусственной комы. Позднее ему был поставлен диагноз "острая интоксикация неустановленным веществом".