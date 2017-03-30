Минсельхозпрод заявил, что не занимается контрабандой картошки 8 30.03.2017, 12:20

В министерстве готовы показать россиянам 114 тысяч тонн картофеля, которые мирно лежат в хранилищах.

Беларусь не занимается реэкспортом картофеля, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун в четверг на пресс-конференции в Минске, сообщает «Интерфакс».

«Нас немножко россияне критиковали – что мы чуть ли не начали заниматься реэкспортом картофеля. Это, извините, глупость. На сегодняшний день 114 тыс. тонн картофеля еще находится в наших хранилищах», - сказал Гракун.

Он напомнил, что в 2016 году в сельхозорганизациях Беларуси было получено 1,2 млн тонн картофеля. С учетом хозяйств населения валовый сбор составил 6 млн тонн.

«Те 294 тыс. тонн, которые мы поставили на Россию – это чисто наш картофель», - подчеркнул замминистра. «Это подтверждается и статистикой, и Россельхознадзором, и нашей инспекцией по карантину и защите растений, которая выдает фитосанитарные сертификаты», - добавил он.

По словам представителя Минсельхозпрода, обеспечить потребности собственного рынка и экспорт позволила, в том числе, ранее проведенная работа по строительству хранилищ. «Это дает свои результаты – сегодня мы имеем более 830 тыс. тонн хранилищ для картофеля, 148 тыс. тонн – для овощей и 102 тыс. тонн – для плодов», - заметил Гракун.