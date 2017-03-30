Sueddeutsche Zeitung: Молодежь России теряет страх перед режимом Путина 30.03.2017, 12:53

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Протестный потенциал россиян растет.

Молодое поколение россиян, которые вышли на протесты в минувшие выходные, не помнят репрессии 2012-го года. Отчет о коррумпированности российского премьер-министра Дмитрия Медведева действительно кошмарный, пишет zn.ua cо ссылкой на немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

Оппозиционер Алексей Навальный и ранее разоблачал темные дела и тайное богатство нескольких других чиновников и людей из окружения президента Владимира Путина. Но раньше эти обвинения вызвали не возмущение и протесты, как в минувшее воскресенье, а фатализм и отчаяние у россиян: "Часто люди говорили: пусть уже будет эта коррумпированная элита, которую мы знаем, чем новая, которая еще не набила себе карманы", - пишет издание.

Но на этот раз все произошло иначе. Улицы нескольких десятков российских городов были забиты людьми, хотя власть им не позволяла устраивать массовые демонстрации. Участники активно сопротивлялись задержанием и даже в некоторых случаях пытались отбить задержанных.

"Кажется, у людей исчез страх, который парализовал их со времен протестов в день инаугурации Путина 6 мая 2012 года, когда произошли столкновения между демонстрантами и полицией", - пишет издание, напоминая, что потом около 30 участников тех событий преследовали приговорили к тюрьме.

Эксперты "Левада Центра" еще с 90-х годов пытаются измерить протестные настроения в России. Но с момента аннексии украинского полуострова Крым их отчеты свидетельствовали, что россияне не готовы выступать против власти. В ноябре опросы свидетельствовали, что только один россиянин из десяти был готов участвовать в политических митингах. Но теперь оказалось, что эта статистика не полная, потому что обычно в опросах берали участие взрослые россияне. А участниками протестов в воскресенье были часто подростки и студенты.

"Получается, что поколение, которое с рождения живет в России Владимира Путина не считает нормальным тот факт, что коррумпированная элита ворует их будущее", - говорится в статье. Когда по россии прокатилась предыдущая волна протестов, они были еще детьми и не помнят из собственного опыта о репрессиях.

Ранее издание New York Times писало, что Кремль боится российскую молодежь, которая вышла на протесты. Остается не понятным, на долго ли сохранится этот энтузиазм русской молодежи, с которым она решила бросить вызов власти. И как-то повлияют протесты и то, как жестоко их попытались подавить, на заоблачный рейтинг Путина.

В воскресенье, 26 марта, в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах начались акции протеста против коррупции. Поводом для выступления стало расследование "Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о роскошная жизнь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Через 20 минут после начала акции протеста в Москве был задержан российский оппозиционер Алексей Навальный.