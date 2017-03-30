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Тереза Мэй: Мы покидаем Евросоюз, но не Европу

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  • 30.03.2017, 13:39
Тереза Мэй
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании хочет сохранить тесные связи с Германией даже после выхода из состава ЕС.

Об этом политик написала в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine (перевод – inopressa.ru).

"Германия и Великобритания очень часто выступали с единой сильной позицией. И мы ценим долгую дружбу и партнерство между нашими странами", - пишет Тереза Мэй. По ее словам, Великобритания хочет остаться "партнером и союзником для Германии и всех остальных друзей".

В частности, Мэй указывает на интенсивные экономические связи между обоими государствами, которые, в том числе, выразились в том, что "400 тыс. британцев работают на немецких, и 250 тыс. немцев - на британских предприятиях". Немецкие компании, как подчеркивает Мэй, должны в будущем иметь в Великобритании такие же возможности, как и английские внутри ЕС. "Если же появятся ненужные ограничения, вряд ли это оказалось бы полезно для всех нас", - говорится в статье британского премьер-министра.

Также глава британского правительства особо подчеркнула необходимость "аналогичным образом создать максимально тесное сотрудничество в вопросах безопасности, чтобы страны могли защищать своих граждан".

Между тем в среду посол Великобритании в ЕС Тим Барроу передал официальное заявление своего правительства о выходе из Евросоюза председателю Евросовета Дональду Туску. 27 государств, оставшихся в составе ЕС, выразили свое сожаление, тем не менее, подтвердив свою готовность защищать свои интересы в ходе переговоров о выходе Великобритании из Европейского союза, добавляет издание.


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