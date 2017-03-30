Народный умелец из Жабинки делает эксклюзивные сувениры из олова 30.03.2017, 13:58

На шахматных досках Михаила Селова можно встретить германские племена, Наполеона и Петра I.

В этом доме рядом со Свято-Покровской церковью в Жабинке происходят невероятные вещи, пишет vb.by. На закате сноп солнечных лучей, пройдя через окно и небольшую арку во внутренней стенке, падает прямо на стол в кухне, за которым любят посиживать Михаил и Наталья. А во время утренней и вечерней службы в храме колокольный звон и пение церковного хора, отбиваясь от высокого здания ФОКа в посёлке сахарного завода, гуляет вокруг дома. Почему звук доносится с севера, если церковь находится с обратной стороны?

На то, чтобы создать это чудо и превратить запущенный деревянный дом в уютное жилище, ушло четыре года. А вот другое зримое и осязаемое творение потребовало более 30 лет напряжённого труда. Исторические диорамы, императоры и императрицы, шахматные «поля сражений», на которых сошлись армии разных времён и народов, — это нечто большее, чем просто «оловянные солдатики».

Скульптор, литейщик, художник...

Михаил Селов с женой Натальей приехал в Жабинку из Мурманска около пяти лет назад. А заниматься исторической миниатюрой мастер начал задолго до этого.

«Первую попытку изготовить шахматы с фигурками солдат, которым присущи определённые черты, я предпринял ещё в десятом классе школы, — рассказывает Михаил. — И потерпел полное фиаско. Оказалось, что это занятие требует очень серьёзных навыков работы с материалом, создания объёмных композиций, исторических знаний. На тот момент у меня ничего этого не было — только огромное желание. И после достаточно долгого перерыва, связанного со службой в армии и учёбой на историческом факультете Мурманского пединститута, я начал дотошно вникать во все тонкости ремесла. Материалом для работы служит олово — наиболее подходящий металл с невысокой температурой плавления (200–220 градусов), и при этом недорогой. Но для начала надо изготовить из специального пластичного материала фигурку (мастер-модель) и правильную форму, в которую будет заливаться металл. Здесь столько тонкостей! К примеру, если в форме не сделать систему выпаров, через которую будет уходить воздух, точной копии модели не получишь.

После этого надо поработать литейщиком. Работа с горячим сплавом происходит у знакомого в кузнице. А вот раскрашивать фигурки размером в считанные миллиметры можно дома. Эта работа по нанесению завершающих штрихов так увлекает мастера, что он может просиживать за ней сутки напролёт».

«Хочу заказать мужа»

Михаил Селов — востребованный художник. Ему даже обидно бывает за коллег, которым известная галерея «Славутасць» в Минске возвращает непроданные изделия. Это совсем не означает, что все они плохого качества. Надо ещё угадать запросы покупателя. Ведь одно дело — сотворить что-то для души, и совсем другое — на продажу. В столичных галереях «Славутасць» и «Минск» «на ура» идёт изготовленный Михаилом сувенирный набор рюмок с головами зверей: зубра, медведя, зайца, лося, кабана и волка. Животными можно любоваться или... использовать как подставку. В Брестской крепости у туристов пользуются спросом фигурки военной тематики: военачальников и солдат, исторических деятелей.

«Кто-то просит изготовить сувенир для коллеги в виде Фемиды, кому-то дорог образ солдата Советской армии, — говорит мастер. — А одна женщина повергла в шок словами: «Хочу заказать мужа». Как выяснилось, его бюст. Совсем неожиданной была фантазия: изготовить шахматы с моими фирменными рюмками с головами зверей. Но раз заказчику так хочется»...

На одной доске с Наполеоном

А вот это уже «для души»: множество наборов шахмат с разными фигурами. Игра в такие шахматы не только азартна, но и познавательна. Самые «древние» — те, где амазонки противостоят грекам. А на другой доске римляне готовы сразиться с германскими племенами (кстати, период Римской империи больше всего увлекает Михаила Селова как историка). А ещё война 1812 года с Наполеоном, гражданская война с такими известными персонажами, как Ленин, Троцкий и барон Врангель, Северная война, в которой войску Петра I противостоял шведский король Карл XII. Причём такие фигуры, как король и ферзь, всегда именные, а остальные «одеты» в мундиры своей эпохи. Знания о том, как всё выглядело в точности, автор черпает в энциклопедии «История мундира и вооружения».

Ещё не закончены шахматы на тему «смутного времени» (русско-польской войны), Ледового побоища и... звёздных войн (эту идею подал сын Арсений, который сейчас живёт в Швеции). — Сами-то на чьей стороне сражаетесь?

Выбор всегда предоставляю моему другу — партнёру по игре, — говорит Михаил.

А буковка где-то есть...

Автор исторических миниатюр Михаил Селов, насколько можно предположить, единственный в Беларуси, кто работает на таком уровне. Во Всемирной энциклопедии «Историческая миниатюра» его фамилия значится первой на букву «С». На сайте есть небольшой сюжет, где его фигуры демонстрируются на фоне музыки группы «Рамштайн». Но отношение к известности у него своеобразное. Его работы без авторского клейма.

«А зачем?.. — рассуждает он. — Я и так счастливый человек. За 30 с лишним лет столько изваял! То, что представлено дома на полках, — только небольшая часть. Сколько ещё хранится в коробках! Вот лет через 100–200 какой-нибудь любознательный потомок будет вертеть мою рюмку с зубром в руке и приговаривать: «Сделал же кто-то. Какой молодец!» Хотя, признаюсь, буковка «с» где-то всё же запрятана. Может, потом кто-то дотошный на моём имени ещё научную степень защитит».

Друзья предлагают Михаилу создать первый в Беларуси (а может, и в мире) музей оловянного солдатика. Работ достаточно. Есть на усадьбе и постройка, которую можно для этой цели приспособить. Но, по словам экс-учителя истории, для этого недостаёт не только желания, но и средств, и времени. Так это пока...