Герой Дня Воли: Надо будет — выйду еще раз 2 30.03.2017, 14:29

3,115

Простые белорусы решительно настроены продолжать борьбу.

«Меня зовут Дима, я просто вышел на акцию протеста. Перед 25 числом я посмотрел в интернете видео, как задерживают мальчиков, девочек, достают из троллейбуса, мне это очень не понравилось и я поехал посмотреть на это собственными глазами, во всем убедился сам и вот меня задержали. На подобных акциях я первый раз. Вышел, потому что надоело уже все. Задерживал меня ОМОН, задерживал очень жестоко, прыгали по голове, челюсть у меня сломана. На освидетельствование меня не повезли. Продержали меня пять дней, специально, чтобы все побои прошли. Душа у меня болит. То, что произошло — бесчинство властей. Это не правильно и где-то все равно будет край. Я ни к какой организации не отношусь, простой человек. Просто не хочу, чтобы у меня воровали, чтобы против моей воли что-то делали. Я ни о чем не жалею, надо будет — выйду еще раз», - рассказал вышедший на свободу участник акции на День Воли в Минске.