«Папу забрали злые тролли» 30.03.2017, 14:46

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Фото: «Радыё Свабода»

Семья активиста «Молодого фронта» Романа Васильева ждет вестей из СИЗО.

27-летний Роман Васильев - один из шести активистов «Молодого фронта», которые находятся в СИЗО № 1 на улице Володарского по обвинению в «подготовке массовых беспорядков».

Сотрудники КГБ забрали Васильева 23 марта из его квартиры. Готовясь, что может быть ночной обыск, жена Романа Кася Васильева вывезла их трехлетнюю дочь Киру, а также накопленные деньги в другой город.

«21 марта мы узнали, что задержали Дашкевича, Пальчевского и Левченко. Стало понятно, что такое случится и с нами. Приняли решение, что я отвезу Киру к бабушке: боялись, что будет ночной обыск, что мужа будут избивать. Не хотели, чтобы ребенок присутствовал при этом. И как раз 23 марта днем Рома позвонил и сказал, что пришли сотрудники КГБ проводить обыск. Вечером того же дня мне позвонили и сказали, что муж задержан по подозрению в уголовном преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 293 (подготовки массовых беспорядков), и будет находиться в СИЗО № 1 на Володарского», - рассказала Кася Васильева журналистам «Радыё Свабода».

Во время обыска Роман закрыл собаку в кухне

Кася Васильева увлекается кинологией, в семье живет английская бультерьерка Белла. Вернувшись домой после обыска, Кася увидела, что Роман закрыл Беллу в кухне, оставив ей там пищу и воду. «Потому что Белла, увидев, как обходятся с ее хозяином, могла бы и напасть на КГБшников, вот он ее и закрыл», - объясняет Кася Васильева. Во время обыска в квартире был изъят ноутбук и системный блок от стационарного компьютера, а также несколько бело-красно-белых флагов.

«Если забирают одного молодофронтовца, приходят и за остальными»

Семья готовилась к обыску и задержанию, так как опыт последних лет показывает: если забирают одного молодофронтовца, то приходят и по остальным. «Рома достаточно известный молодофронтовец. Поэтому вероятность его задержания была очень высока. Все шесть молодофронтовцев, которые стали лицом обороны Куропат, задержаны по одной и той же статье. Но я не думаю, что это каким-то образом связано с Куропатами. Они были известны и до защиты Куропат», - говорит Кася Васильева.

Роман не имел постоянной работы

Из-за своей политической активности Роман Васильев продолжительное время не мог найти постоянной работы. Он зарегистрировался как ремесленник, но имел лишь случайные заработки, брался за все - от стройки до погрузки. Также в последнее время активно учил английский язык. Кася - профессиональная переводчица с английского, работает из дома. Она говорит, что больших проблем с финансами нет, потому что работы у нее хватает: «Но мы скорее исключение. У многих моих подруг по несчастью намного худшее состояние. Валя Еременко не работает, в декрете, ребенку еще нет трех лет. Анастасия Дашкевич с двумя маленькими детьми, да теперь еще неизвестно что ей делать с заказами, которые набрал Дмитрий для своей фирмы по изготовлению мебели».

«Жду информации, что будет с мужем»

2 апреля исполнится десять дней с момента задержания Романа Васильева. Ему и тем, кто был задержан в этот же день по этой статье, должны будут либо предъявить обвинение, либо отпустить. Кася рассказывает дочери, что страну захватили злые тролли и посадили хороших людей в тюрьму. Ее папа - среди этих добрых людей, и он скоро вернется. «Кира вроде бы понимает. В общем, советую читать маленьким деткам «Приключения Чиполлино» - там все прекрасно объясняется, как будто про Беларусь написано».

«Рома ничего не боится. У него нет страха»

За Романом Васильевым в сумме накопились месяцы административных арестов. Кася убеждена, что тюрьма на улице Володарского не испугает и не сломает его. «У Ромы все хорошо. Это не такое сложное испытание, он видел и худшее. Я не знаю, чем его в принципе можно напугать. Мне кажется, ничем», - говорит Кася Васильева.

С передачами в СИЗО № 1 нет проблем. Есть довольно большой список разрешенных продуктов, все принимают без претензий. В месяц разрешается передать 30 кг, включая вещи и еду. Единственное - нельзя книги, якобы там есть своя библиотека. Кася готовит Роману овощи, сало, макароны, сухое картофельное пюре, лук, курагу, грецкие орехи.