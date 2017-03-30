«Из офиса Facebook ланчи у нас заказывали трижды» 5 30.03.2017, 15:59

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Как работает белорусский фудтрак в Вашингтоне.

Белорусский журналист Франтишек Вечерко, который сейчас находится в США, рассказал в Facebook о том, как работает фургон с белорусской кухней на улицах Вашингтона, пишет citydog.by.

По словам журналиста, фургон начал работать пару лет назад, в нем продают белорусские блюда. Называется он Bel-Feast – дословно «Бел-(то есть белорусский) пир». Правда, на бортах написано «Food with a Russian accent».

Судя, по видео, которое снял Франтишек, рядом с музеем паркуются сразу несколько фургонов с разными вариантами уличной еды. Во время обеденного перерыва сотрудники местных офисов вместо походов в кафе и рестораны часто предпочитают сходить в фургон. Работает в белорусским фудтраке молодой парень Алексей из Гродно.

– Я решил открыть такой фургон потому, что ни одного такого нет, – рассказывает Алексей. – Да и мы должны показать, что наша кухня вкусная и очень даже полезная по сравнению с американской.

Алексей объясняет, что открыл фудтрак вместе с женой Екатериной, которая тоже родом из Гродно. Они вместе переехали в Вашингтон и открыли свое дело. До этого Алексей знакомился с бизнесом и смотрел, как все работает, на примере других фургонов с едой. Теперь Bel-Feast каждый день останавливается в разных местах города.

– Работает все очень хорошо, потому что мы единственные достаточно популярные, больше нет белорусской еды, – объясняет Алексей. – Мы продаем блины, фаршированные мясом, курицей или картошкой с грибами, чебуреки, пельмени, вареники. У нас есть квас, березовый сок, «Тархун», «Буратино» – все то, чего нет здесь.

К слову, березовый сок Алексей закупает прямо в США – в Нью-Йорке есть крупный дистрибьютор сока из Украины. Мужчина признается, что пытался связаться с белорусским производителем кваса, но наладить сотрудничество не получилось, поэтому квас в фургоне российский. Зато из белорусских продуктов в фургоне нашелся холодник.

По словам Алексея, чаще всего местные заказывают у него блины. Их делают на американский манер – большими. Свой бизнес парень называет вполне прибыльным из-за того, что другие фудтраки предлагают примерно одинаковый набор продуктов.

– Мы уникальны, продаем то, чего ни у кого нет, – с гордостью заявляет Алексей. – Мы сейчас делаем большое количество кейтерингов именно русской еды. Компании заказывают бизнес-ланчи, они тоже ищут что-то новое, что они не пробовали раньше. Мы достаточно популярны. Совсем недавно офисы Facebook, Twitter, Airbnb заказывали у нас. Facebook заказывали уже трижды, причем на весь офис, хоть русскоговорящих там нет. Есть и другие компании, которые не любят афишироваться: по 200 человек, среди них нет русскоговорящих, но они заказывают наши блины по четыре раза в год.

Алексей рассказывает, что поначалу в футраке продавали и традиционные белорусские драники. Но со временем от этого отказались – оказалось слишком сложно и долго. С блинами вышло проще. В планах у Алексея с Екатериной расширение, они хотят создать целую сеть таких фургонов.