Александр Новак: Беларусь и Россия не договорились по газу 30.03.2017, 17:45

Александр Новак

Фото: РИА Новости

Беларусь не готова погасить долг за газ в размере более $700 миллионов.

По словам министра энергетики России Александра Новака, Беларусь не готова пока погасить долг за газ в размере более $700 млн, передает ТАСС.

Россия и Беларусь не смогли договориться об урегулировании газового спора по итогам переговоров премьер-министров двух стран. Об этом заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак по итогам этих переговоров:

«Только что закончились переговоры по газовому вопросу между правительствами Российской Федерации и Беларуси. Обсудили позиции сторон, еще раз сверили текущую ситуацию. К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта», - сказал министр.

«К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта, в первую очередь, в результате того, что белорусская сторона не готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной преференций как по цене, так и по срокам, механизму формирования цены. Напомню, что на сегодня накопленный долг составляет более $700 млн», - сказал министр.

Россия отмечает недостаточно конструктивную позицию Минска по газовому спору, добавил Новак.

«Мы отмечаем недостаточно конструктивную позицию белорусской стороны. Тем не менее переговоры продолжаются. Не мы начинали этот конфликт, и мы рассчитываем на то, что позиция белорусской стороны будет более конструктивной», - сказал он.