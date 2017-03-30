Ненависть народа в тюрьму не посадишь Степан Карасюк

30.03.2017, 20:36

Народная ненависть усиливает протестные настроения белорусов.

Я, конечно, не удивлен 25 марта. Это было красивое маски-шоу. Грамотно отработал ОМОН. Все спланировано. Короче как и ожидалось. И вроде бы всех напугали, многих побили и задержали. Вроде бы снова зажали тиски, держат ситуацию под контролем. И как бы «друх» Вова рядом и тоже красавчик, и тоже ОМОН и все как в зеркале… Но!

Господа, думаю не нужно отчаиваться, вспомните, это 2017 год. 100 лет от революции. Все будет! Никто и не думал о протестах в январе. Не ходили бабушки на площадь… А тут раз, и хлопнуло. Как спичку кинули в бензин…

Не успели белорусы разгореться, как думающая часть России подхватила пламя. То ли из-за зависти, то ли ветром разнесло… Так что, ждем. Время само исправит свои ошибки.

«Ненависть народную в тюрьму не посадишь!»

Степан Карасюк