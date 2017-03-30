Владимир Шанцев: Уровень протестного настроения в Беларуси очень высок

Владимир Шанцев: Уровень протестного настроения в Беларуси очень высок3
- 30.03.2017, 21:10
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Люди, которые были электоратом Лукашенко, теперь его ненавидят.
Могилевский активист Владимир Шанцев был осужден за участие в акции нетунеядцев в Могилеве. 15 марта местному политику суд дал 15 суток. По словам активиста, протесты в Беларуси уже невозможно остановить.
«Скоро будут выборы в местные советы и старые номера уже не пройдут. Они не смогут нарисовать 85% лицу, за которе проголосовало 5%.
Уровень протестного настроения очень высок. Я разговаривал с парнем из деревни, люди, которые были оплотом Лукашенко, теперь там его ненавидят», - рассказал «Белсату» Владимир Шанцев.