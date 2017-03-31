Александр Хавкин: До суда пытки не прекращались ни на секунду 31.03.2017, 17:12

Фото: «Радыё Свабода»

Музыкант рассказал о бесчеловечных условиях в белорусской тюрьме.

«Надо рассказывать о всех преступлениях, которые мы видим», - убежден музыкант, звукорежиссер и продюсер Александр Хавкин, которого задержали на Дне Воли в Минске, держали в участке и в тюрьме на Окрестина, а на следующий день присудили штраф, передает «Радые Свабода».

«Я до сих пор с трудом ем»

- Договорились с друзьями перед работой встретиться в кафе «Лидо» на площади Якуба Коласа. Мы должны были снимать конференцию о проблемах инвалидов-колясочников. А я должен был отвезти микрофон-петельку.

Когда все началось, многие посетители выходили посмотреть, что происходит. Но администратор никого назад не пускал.

То есть, там оставалaсь еда на столах, а люди - с другой стороны.

Наша машина была припаркована на другой стороне площади, ближе к Галерее современного искусства. Там уже было перегорожена милицией. Человек в форме без знаков различия спросил: «Чыво стоим?». Говорю, вот наша машина. Я получил удар в грудь, мне заломили руку, потащили к автобусу. Там начали бить со всех сторон. Получил удар в челюсть. Я и до сих пор с трудом ем, а первые сутки-двое совсем не мог.

В автобусе меня повалили на того самого Валерия, который долгое время не называл свое имя. Еще был преподаватель истории на пенсии, он и Валерий в послеследствии оказались со мной в одной камере на Окрестина. Валерий кажется имеет техническое образование, активно занимается туризмом, альпинизмом. Там вообще приличная публика собралась.

У меня были разные документы. Удостоверение Союза музыкальных деятелей, водительские права, удостоверение члена БАЖ, международное журналистское удостоверение. Я регулярно сотрудничаю с различными СМИ как звукорежиссер. В автобусе я закрыл голову, выставил международное удостоверение над собой. Его кто-то взял, вернул в руку назад. Возможно поэтому в Ленинском РУВД уже заранее составили протокол с моим именем.

Около другой стенки мы долгое время стояли со связанными руками. Такими пластиковыми cтяжками для пакетов. Кто-то расстегнут, кто без шапки стоял.

В РУВД положили передо мной готовый протокол: «нецензурно выражался на улице». Кто со мной знаком, знает, что такое в принципе невозможно.

Читаю про себя - «среднее образование». У меня два высших: консерватория по классу скрипки и Академия искусств по специальности звукорежиссура. В академии я и преподавал. Был председателем и приемной комиссии, и отборочной.

Далее читаю, что женат на своей бывшей жене, с которой мы три года как разошлись. Думаю, мол, неужели у них такие базы данных в милиции?

Когда забирали определенные вещи, составляли опись, потребовали снять обручальное кольцо. Милиционер мне говорит:

«Не бойтесь, я не мошенник и не президент, все будет на месте».

Действительно, и с кольцом, и с деньгами позже ничего не случилось.

«В зале РУВД я начал терять сознание»

- У меня пониженный сахар. Я с утра ничего не ел. В зале РУВД я начал терять сознание. Попросил воды с сахаром. Принесли. Кто-то из милиционеров вызвал «скорую». Задержанным не разрешали пользоваться телефонами уже в автозаке. Я только SMS успел отправить другу.

Пока ехала «скорая», благодаря воде с сахаром мое состояние улучшилось. Я попросил осмотреть челюсть. Перелома не было. От госпитализации я отказался. Почему?

Я родился и 37 лет живу в Минске. Ничего не нарушаю. Наоборот, волонтёр с женой: котиками-собачками занимаемся, недавно курсы Красного Креста закончил. И я очень хотел разобраться, что же происходит.

«Мы долго стояли на растяжке: избитые, голодные, истощенные люди»

- Около 23:00 повезли на Окрестина. Кто-то из милиционеров дал водичку с сахаром и апельсинов, но я не смог есть перед толпой голодных людей. Да и после есть не мог физически, только пососал дольки.

Кормили только на следующее утро. Какой-то невероятно соленой кашей. Перед тем, по прибытии в центр временного содержания мы долго стояли на растяжке: избитые, голодные, истощенные люди.

В суде я понял, что все делается для того, чтобы человек в суд попадал в безсознательном состоянии.

«До суда пытки не прекращались ни на секунду»

- До суда пытки не прекращались ни на секунду. Например, у нас в камере невозможно было дышать. Была жуткая антисанитария. Ни бумаги, ни мыла. Кран с холодной водой - единственный источник и для питья, и для личной гигиены, и для туалета.

Я не мог там есть, потому что стоял дикий смрад.

У нас в камере был язвенник, он невероятно страдал, но не получал помощи.

На вторые сутки после задержания, 27 марта меня привезли в суд. Опять проблема с сахаром, снова вызвали «скорую». Повезли в 6-ю больницу, и там неожиданно появилась Женя и мой друг. Принесли воду, шоколадки и контактные линзы, которые пригодились, так как очки были сломаны в автозаке.

«Мы нашли Сашу абсолютно случайно»

- Мы нашли Сашу абсолютно случайно. Чудом! Я зашла в судебное здание . Вижу в холле мужчин в черной форме, которые что-то делают с кипами бумаг. Я спрашиваю, мол, а Хавкин не знаете где искать? А они: «Это тот, которого только что скорая забрала?»,- добавила жена Александра.

«Сделано все, чтобы люди слабо что-то соображали время суда»

- В машине «скорой» хорошо было - ветерок. Но в больнице я снова отказался от госпитализации, я сказал, чтобы вернули досудить. Хотели довести дело до конца.

А в суде такая картина. Люди после двух суток в вонючих камерах, где не давали спать - все время горел свет. Внешний вид, запах - как от бродяг. Сделано все, чтобы люди слабо что-то соображали во время суда.

Я получил 25 базовых штрафа - 575 рублей.

Теперь я выхожу на улицу в термобелье, одежде и обуви без шнурков (ведь их отбирает милиция); ношу платок, чтобы было чем прикрыть глаза в камере.

Что мы можем со всем этим делать? Рассказывать.

Надо рассказывать о всех преступлениях, которые мы видим. Об издевательствах, пытках, обмане.

Уверен, это даст плоды.