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В Ростове-на-Дону прошел премьерный показ фильма о Борисе Немцове

  • 4.03.2017, 22:31
Борис Немцов
ФОТО: АЛЕКСАНДРА КРАСНОВА/ТАСС

Впервые автор фильма Владимир Кара-Мурза младший не смог представить свою работу лично.

В Ростове-на-Дону прошел премьерный показ фильма об убитом два года назад оппозиционном российском политике Борисе Немцове. Впервые автор фильма Владимир Кара-Мурза младший не смог представить свою работу лично, он проходит реабилитацию в одной из зарубежных клиник после болезни, передает «Радио Свобода».

Активистам общественного движения «Открытая Россия» пришлось перенести место показа фильма «Немцов» и презентации нескольких правозащитных проектов после того, как за три дня до проведения мероприятия им заявили о внезапной необходимости проведения технических работах на первоначальной площадке.

Отказали в аренде соответствующих залов и в других местах. По словам регионального координатора «Открытой России» Анастасии Шевченко, за попыткой помешать показу стоят власти города, поэтому новое место показа было решено широко не афишировать.

Фото: svoboda.org

Тем не менее, активисты «Национально-освободительного движения» все-таки узнали, где проходит мероприятие, которое организовала «Открытая Россия» и провели возле гостиницы серию одиночных пикетов.

«Администрация нашего города почему-то боится даже самой фамилии «Немцов». Он в свое время несколько раз приезжал к нам, и дважды ему не давали провести запланированные мероприятия. Один раз так же, как и сейчас, в последний момент расторгли договор об аренде зала, и Борису пришлось встречаться с людьми на улице», — добавила Анастасия Шевченко.


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