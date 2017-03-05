закрыть
5 марта 2017, воскресенье, 21:09
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Украинцы не сыграли за «Нафтан» из-за проблем на белорусско-российской границе

3
  • 5.03.2017, 18:56

Белорусская команда из Новополоцка сыграла товарищеский матч в Смоленске без украинских легионеров.

Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков прокомментировал победу над ЦРФСО (Россия, Д3) в состоявшемся в Смоленске товарищеском матче (2:1), сообщает «Трибуна».

– У нас задача одна – подготовка к стартующему в начале апреля чемпионату. Каждый товарищеский матч – этап подготовки к нему. Сегодня пять футболистов не смогли принять участие в матче из-за технических моментов: у граждан Украины возникли проблемы с пересечением белорусско-российской границы. Зато у других ребят была возможность проявить себя. Доволен игрой, доволен уровнем соперника.

Смоленск – мой родной город. Очень приятно приехать сюда, окунуться в эту смоленскую атмосферу. Одни плюсы в этой поездке. Получили нагрузку плюс добились положительного результата.

Постепенно готовимся к сезону, шаг за шагом, – сказал Сидоренков.

Матч ЦРФСО – «Нафтан» состоялся в Смоленске. Напомним, в начале февраля текущего года Россия создала пограничные зоны на границе с Беларусью.


Мнение

Наша цель — проведение настоящих выборов
Наша цель — проведение настоящих выборов
Рингтон гаишника
Рингтон гаишника Ирина Халип
Россией управляют пожилые дети
Россией управляют пожилые дети Виталий Портников
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь Ирина Давидович


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан