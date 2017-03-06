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У диктатора совсем закончились деньги на милицию?

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  • 6.03.2017, 8:24
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ИГОРЬ ШУНЕВИЧ

Шуневич заявил о трех этапах «оптимизации» численности МВД.

Оптимизация МВД Беларуси пройдет в несколько этапов, предусматривает пересмотр всех функций министерства, сообщил глава ведомства Игорь Шуневич в интервью телеканалу ОНТ в воскресенье, сообщает interfax.by.

"Сама оптимизация предполагает как минимум два этапа, может быть, даже три – я в первую очередь говорю о времени", - сказал Игорь Шуневич.

Он назвал оптимизацию в министерстве внутренних дел " спланированным эволюционным процессом".

По его словам, основываться она будет на выводах комиссии Совета безопасности. "Основную концепцию, основные вектора этой оптимизации глава государства одобрил, мы приступили к ее реализации", - отметил Шуневич.

Как уточнил министр, планируется, в частности, пересмотр штатной численности всех подразделений МВД, и всех функций, которые оно выполняет. "Все рудиментарное, все лишнее, все избыточное, мы упраздним", - сказал министр.

Он также сообщил, что в структуре министерства планируется создать отдел реформ и развития, который будет заниматься практической реализацией замысла, обозначенного в докладной Совбеза.


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