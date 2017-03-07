Портрет Щеткиной 38 Евгения Стрижак

7.03.2017, 8:50

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Направь на чиновника объектив видеокамеры - и из него пойдет дым.

Недаром чиновники панически боятся показать свое лицо и назвать свое имя. Как смерть Кащея была на кончике иглы, так ключ к спокойствию чиновника - его анонимность. Направьте на слугу народа объектив фотоаппарата или видеокамеры - и из него пойдет дым, как из вампира под солнечными лучами.

Когда человек показал свои страхи, он стал уязвим. Чиновники, один за другим, демонстрируют паническую боязнь публичности. Так может, мы нашли универсальное средство для борьбы с ними за свои права?

На первом и последнем суде «тунеядца» Семенова против ИМНС юрист налоговой Наталья Яркова выступила против видеосъемки, причем с не совсем понятным аргументом: «Потому что мы не знаем, где эти кадры будут использоваться». Ну как же, Наталья. Мы будем использовать эти кадры везде, где будем рассказывать о позиции налоговой в суде, цитируя великолепный документ вашего авторства, который мы уже так подробно разобрали.

Наталья Яркова, заведующая юридическим сектором инспекции МНС по Центральному району Гомеля

Вы что-то имеете против? Не хотите признаваться, что его писали именно вы? Но почему? Хотя ваше желание того, чтобы документ существовал отдельно от вас, как бы сам по себе, в сферическом вакууме, - понятно. Вы же просто исполнитель, вы выполняете свою работу, у вас - закон, Декрет или еще какой-нибудь документ, за которым вам так удобно прятаться.

То, что чиновники хотят отделиться от результата своих действий, - понятно. Но наши чиновники на этом не останавливаются. Они вообще хотят быть невидимками, чтобы существовать отдельно от людей.

Пару месяцев назад в Октябрьском был случай. Алена Луцкович на главной площади проводила опрос жителей поселка, а Андрей Паук снимал опрос на камеру для своего блога. Люди реагировали по-разному: кто-то охотно отвечал, кто-то отказывался; как обычно. Но как только объектив камеры был наведен на сотрудниц исполкома, которые как раз возвращались с обеда... последовала такая реакция, как у вампиров на крест или чеснок: исполкомовцы позвонили в милицию, обвинили Алену Луцкович в «назойливых приставаниях», и Алена в результате суда получила штраф за хулиганство. Вдумайтесь: штраф за хулиганство только за то, что в объектив ее камеры попали сотрудницы исполкома!

Почему вы так боитесь широкой огласки? Вам за что-то стыдно? Или страшно?

Давайте еще раз вспомним имена этих служителей народа:

Татьяна Семенец, начальник отдела организационно-кадровой работы;

Ирина Дулуб, главный специалист отдела архитектуры и строительства;

Татьяна Габинетова, начальник управления по труду, занятости и социальной защите;

Сергей Заричный, заместитель начальника отдела идеологической работы - это он позвонил в милицию и пожаловался на «назойливые приставания».

На некоторых чиновников мы даже можем посмотреть:

Сергей Заричный, зам.начальника отдела идеологической работы

Татьяна Габинетова, начальник управления по труду, занятости и социальной защите

Помните: посмотрев в лица чиновников, мы причиняем им немыслимые страдания! Ведь неизвестно, где мы будем эти воспоминания использовать. Думаете, про страдания - это преувеличение? Просто почитайте, что говорили в суде сотрудницы Октябрьского исполкома. Помните мультфильм про козленка, который посчитал зверей, а они от этого пришли в шок? «Он нас всех посчитал!» Ни на что не намекаю:

И Семенец, и Габинетова, и Дулуб написали собственноручно, что после «назойливых приставаний» Луцкович у них было нарушено «эмоциональное спокойствие, что повлияло на осуществление трудовой деятельности». Татьяна Габинетова пожаловалась в милицию, что Луцкович «резким движением преградила мне движение на работу в здание РИК и стала пихать мне в лицо микрофон для того, чтобы я ответила на вопрос «Верю ли я, что наши выборы честные и справедливые». Больше рассказов исполкомовских сотрудниц об их нечеловеческих страданиях - в этой статье. Наслаждайтесь.

Кажется, люди начали понимать, чего боятся чиновники. На заборе в центре Минска появился стрит-арт: большой портрет Марианны Щеткиной. Хороший, красивый портрет в полный рост, а рядом табличка: «Это я автор налога для безработных». За фотографии спасибо Антону Мотолько.

Провисел там стрит-арт немногим более часа. Его содрали со стены, оставив только «рожки да ножки».

Наивные люди. Ведь фотография Щеткиной попала в интернет, а значит, теперь сдирать ее с забора бесполезно - она там навсегда.

Приключения забора на этом не закончились. Скоро на том же месте появился новый стрит-арт:

Его тоже попробовали уничтожить. Но мы же помним: жизнь коротка, искусство вечно:

У минского забора началась такая насыщенная жизнь, что «Наша Ніва» даже открыла трансляцию с того места. Трансляция по ссылке; будьте в центре событий.

Возникает логичный вопрос: чем так плох был портрет Щеткиной, что понадобилось его уничтожать? Разве она плохо вышла? Прекрасно вышла; удачное фото. Разве там было написано что-то оскорбительное, вроде «Щетка дура»? Нет. Может быть, на табличке была написана неправда? Да что вы, чистая правда: это Марианна Акиндиновна Щеткина является автором декрета №3. Вот люди рассказывают, что в Министерстве налогов и сборов были против, но Марианна Акиндиновна настаивала. Ну да, на заборе написано «налог», а ведь он же «сбор». Но авторам стрит-арта это простительно: они же художники, они так видят. Тем более, что Марианна Акиндиновна вообще сама не заметила, что написала не Декрет, а какой-то алхимический катализатор социальной активности, из-за которой в Беларуси начались протесты, которых не было лет двадцать.

Так почему бы портрету Щеткиной с правдивой надписью не повисеть на заборе? Зачем его уничтожать?

Ответ прост. Для любого чиновника публичность - губительна. Она причиняет ему невыносимые страдания и, как честно признались исполкомовки из Октябрьского, не дает работать.

Двадцать лет подряд вы творили в своих кабинетах за закрытыми дверями все, что хотели. Издавали законы, в которых преамбула противоречила содержанию. Законы, которые нарушали Конституцию. Да и саму Конституцию вы успели изменить так, что она из основного закона страны превратилась в безграмотную писанину, по уровню юридической значимости близкой к декрету №3. Но бесконечно это продолжаться не могло. В конце концов нашелся Некто, кто хотел всего лишь, по команде своего начальника, изъять немного денег у тех, кто работает на российских стройках и не делится налогами с родной страной. Но юридическая неграмотность и общая косность мышления не позволили ему предвидеть результаты своих действий. И никто из чиновников в его окружении, читая декрет №3, не заметил, что под действие этого документа попадает львиная доля граждан Беларуси. Что декрет залазит к ним в карман и забирает зачастую последние деньги.

Время анонимности прошло, дорогие чиновники. Или вы этого еще не поняли? Двадцать лет люди не интересовались вашей работой. И вы расслабились. Но наконец-то ошиблись. И теперь каждого интересует, кто за что из вас отвечает.

Алена Луцкович получила штраф «за хулиганство» только за то, что задала вопрос сотрудницам исполкома, снимая их при этом на камеру. Это произошло в поселке Октябрьский - там чиновники чувствуют себя безнаказанными и надежно скрытыми от всего мира. Пора вытаскивать каждого чиновника и, условно говоря, вешать его на забор, как Щеткину, а рядом размещать табличку с его заслугами. Пусть отвечают за свои слова и действия. И если они при этом не могут работать, как они заявляют, то зачем нам нужны такие чиновники?

Евгения Стрижак, «Фейсбук»