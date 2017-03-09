В Беларуси запретят курение на остановках, детских площадках и пляжах 26 9.03.2017, 18:09

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Объекты, где курение табачных изделий запрещено, планируется обозначить специальным знаком.

В Беларуси планируется полностью запретить курение на остановках общественного транспорта, детских площадках и пляжах, сообщила БелТА заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Людмила Наройчик.

Минздрав инициировал внесение изменений в декрет № 28. Для создания бездымной среды предлагается разделить места, в которых запрещается курение, на две категории: с полным запретом и со специально предназначенными для курения местами.

К местам, в которых предлагается установить полный запрет, отнесены остановки общественного транспорта, переходы метрополитена, детские площадки, помещения, занимаемые организациями физической культуры и спорта. В этом списке также пляжи и лифты. Предлагается запретить курение в автомобилях и помещениях, если в них присутствуют дети до 14 лет.

К местам, в которых курение запрещено, за исключением специально созданных для этой цели, предлагается отнести торговые объекты и рынки, объекты бытового обслуживания населения и общественного питания, помещения и территории, занимаемые госорганами, учреждениями образования, организациями культуры и здравоохранения, организации, оказывающие услуги связи, социальные, банковские, страховые, гостиничные и иные услуги и др.

Требования к специально предназначенным для курения местам будут устанавливаться Минздравом и МЧС. Объекты, где курение табачных изделий запрещено, планируется обозначить соответствующим знаком, требования к которому, а также порядку его размещения, установит Министерство здравоохранения. Согласно данным последних социологических исследований, в Беларуси курит 27,9% взрослого населения, значительная часть населения подвержена пассивному курению. Так, более половины опрошенных вынуждены находиться рядом с курящими в различных местах (дома, в гостях, на работе и т.д.).